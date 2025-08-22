Potcoin – hinta (POT)
-1.74%
-4.22%
-23.83%
-23.83%
Potcoin (POT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00178801. Viimeisen 24 tunnin aikana POT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00176358 ja korkeimmillaan $ 0.00189766 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. POT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.75, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa POT on muuttunut -1.74% viimeisen tunnin aikana, -4.22% 24 tunnin aikana ja -23.83% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Potcoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 750.96K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. POT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 420.00M ja sen kokonaistarjonta on 419999431.6932822. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 750.96K.
Tämän päivän aikana Potcoin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Potcoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006680237.
Viimeisten 60 päivän aikana Potcoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0010278756.
Viimeisten 90 päivän aikana Potcoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.000939591929016405.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-4.22%
|30 päivää
|$ -0.0006680237
|-37.36%
|60 päivää
|$ -0.0010278756
|-57.48%
|90 päivää
|$ -0.000939591929016405
|-34.44%
PotCoin is one of the first coins ever created, launched on January 21, 2014, just 46 days after Dogecoin. Now operating exclusively on the Solana blockchain, it serves as a digital payment solution for the legal cannabis industry, enabling secure and efficient transactions for businesses and consumers. ⱣotCoin has become the very first coin to add a new form of staking with the "High Rollers Club", which offers rewards, including NFTs and event access, ⱣotCoin gear, as staking rewards for our community. Fostering community engagement and utility for our unprecedented reach and influence. PotCoin's organic meme-driven identity, rooted in cannabis culture, sky rocketed to the world stage by sponsoring Dennis Rodman's historic brokerage of the only denuclearization agreement ever made between the United States under President Trump and Chairman Kim of N. Korea. What lies in the next chapter of ⱣotCoin? Find out yourself and give us a follow.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Potcoin (POT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Potcoin (POT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Potcoin-rahakkeelle.
Tarkista Potcoin-rahakkeen hintaennuste nyt!
Potcoin (POT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää POT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.