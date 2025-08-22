PoSciDonDAO Token – hinta (SCI)
PoSciDonDAO Token (SCI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.744238. Viimeisen 24 tunnin aikana SCI on vaihdellut alimmillaan $ 0.731736 ja korkeimmillaan $ 0.780884 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SCI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 6.38, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.404068.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SCI on muuttunut -0.35% viimeisen tunnin aikana, -3.34% 24 tunnin aikana ja -19.21% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
PoSciDonDAO Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.99M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SCI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.02M ja sen kokonaistarjonta on 18910000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.08M.
Tämän päivän aikana PoSciDonDAO Token – USD -hinta muuttui $ -0.0257776274558947.
Viimeisten 30 päivän aikana PoSciDonDAO Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.2123908637.
Viimeisten 60 päivän aikana PoSciDonDAO Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.3240772463.
Viimeisten 90 päivän aikana PoSciDonDAO Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0897902151235516.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.0257776274558947
|-3.34%
|30 päivää
|$ -0.2123908637
|-28.53%
|60 päivää
|$ +0.3240772463
|+43.54%
|90 päivää
|$ +0.0897902151235516
|+13.72%
Healthcare spending is growing every year, and treatment plans for life-altering diseases such as cancer are still a shot in the dark. Patients are treated with different therapies and both patients and doctors hope that one of these treatments will be effective. This current “one-size-fits-all” approach to treating patients can be a costly and exhausting burden to patients. Personalized medicine (PM) solves this. PM research aims to identify biomarkers, often of genetic origin, that predict response to treatments of interest. However, this requires profound amounts of financial resources, and the funding process is prone to systemic issues such as bias, political influence and inefficient funding allocations. PoSciDonDAO is a decentralized autonomous organization in the decentralized science space that focuses on efficiently and transparently allocating funding for PM research through its on-chain governance system. Beyond this, PoSciDonDAO is working on developing predictive tools, such as weCURA, to help clinicians identify which cancer patients are most likely to benefit from existing anti-cancer treatments. By leveraging blockchain technology, PoSciDonDAO hopes to accelerate breakthroughs in PM therapies, setting the stage for a future where healthcare is predictive and patient-centric.
