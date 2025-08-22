Lisätietoja ICE-rahakkeesta

Popsicle Finance-logo

Popsicle Finance – hinta (ICE)

Ei listattu

1ICE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.28051
$0.28051$0.28051
+28.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Popsicle Finance (ICE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:37:48 (UTC+8)

Popsicle Finance (ICE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02543158
$ 0.02543158$ 0.02543158
24 h:n matalin
$ 0.280912
$ 0.280912$ 0.280912
24 h:n korkein

$ 0.02543158
$ 0.02543158$ 0.02543158

$ 0.280912
$ 0.280912$ 0.280912

$ 66.04
$ 66.04$ 66.04

$ 0.00180241
$ 0.00180241$ 0.00180241

-0.14%

+28.47%

+122.39%

+122.39%

Popsicle Finance (ICE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.280511. Viimeisen 24 tunnin aikana ICE on vaihdellut alimmillaan $ 0.02543158 ja korkeimmillaan $ 0.280912 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ICE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 66.04, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00180241.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ICE on muuttunut -0.14% viimeisen tunnin aikana, +28.47% 24 tunnin aikana ja +122.39% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Popsicle Finance (ICE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M

--
----

$ 6.78M
$ 6.78M$ 6.78M

6.75M
6.75M 6.75M

24,157,859.0
24,157,859.0 24,157,859.0

Popsicle Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.89M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ICE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.75M ja sen kokonaistarjonta on 24157859.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.78M.

Popsicle Finance (ICE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Popsicle Finance – USD -hinta muuttui $ +0.062155.
Viimeisten 30 päivän aikana Popsicle Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.2215197330.
Viimeisten 60 päivän aikana Popsicle Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.3992150081.
Viimeisten 90 päivän aikana Popsicle Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.08113666219127088.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.062155+28.47%
30 päivää$ +0.2215197330+78.97%
60 päivää$ +0.3992150081+142.32%
90 päivää$ +0.08113666219127088+40.70%

Mikä on Popsicle Finance (ICE)

A next-gen cross-chain yield enhancement platform focusing on Automated Market-Making (AMM) Liquidity Providers (LP)

Popsicle Finance (ICE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Popsicle Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Popsicle Finance (ICE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Popsicle Finance (ICE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Popsicle Finance-rahakkeelle.

Tarkista Popsicle Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

ICE paikallisiin valuuttoihin

Popsicle Finance (ICE) -rahakkeen tokenomiikka

Popsicle Finance (ICE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ICE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Popsicle Finance (ICE)”

Paljonko Popsicle Finance (ICE) on arvoltaan tänään?
ICE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.280511 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ICE-USD-parin nykyinen hinta?
ICE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.280511. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Popsicle Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ICE markkina-arvo on $ 1.89M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ICE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ICE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.75M USD.
Mikä oli ICE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ICE saavutti ATH-hinnaksi 66.04 USD.
Mikä oli ICE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ICE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00180241 USD.
Mikä on ICE-rahakkeen treidausvolyymi?
ICE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ICE tänä vuonna korkeammalle?
ICE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ICE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:37:48 (UTC+8)

Popsicle Finance (ICE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.