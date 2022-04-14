POPEYE (POPEYE) -rahakkeen tokenomiikka
POPEYE (POPEYE) -rahakkeen tiedot
The $POPEYE project is a fair-launch meme coin built on the Internet Computer Protocol (ICP) blockchain, celebrating the iconic and timeless character Popeye, who is now in the public domain as of January 1, 2025. By embracing the public domain Popeye, the project seeks to embody his values of strength, resilience, and community spirit in a modern, decentralized cryptocurrency ecosystem.
The $POPEYE ecosystem focuses on:
Public-Domain Legacy: Leveraging the Popeye character in ways that align with his public usage rights, ensuring a respectful and creative homage to the beloved figure. Popeyetonomics: A transparent and community-driven approach to tokenomics, fostering fair distribution and long-term sustainability. Community Empowerment: Offering exclusive token-gated perks, such as channels in the POPEYE OpenChat community, to reward active participation and encourage a strong community bond. Fair Launch Commitment: Ensuring equitable access for everyone, with no private sales or preferential treatment. As the first major meme coin on the ICP blockchain to celebrate a public-domain icon, $POPEYE combines humour, nostalgia, and decentralized innovation to create a unique and engaging cryptocurrency project for all.
POPEYE (POPEYE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu POPEYE (POPEYE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
POPEYE (POPEYE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
POPEYE (POPEYE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä POPEYE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta POPEYE-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
POPEYE-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne POPEYE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? POPEYE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.