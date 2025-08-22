Lisätietoja POPEYE-rahakkeesta

POPEYE-rahakkeen hintatiedot

POPEYE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

POPEYE-rahakkeen tokenomiikka

POPEYE-rahakkeen hintaennuste

POPEYE-logo

POPEYE – hinta (POPEYE)

Ei listattu

1POPEYE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-23.60%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen POPEYE (POPEYE) -hintakaavio
POPEYE (POPEYE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-22.55%

-23.74%

-32.58%

-32.58%

POPEYE (POPEYE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana POPEYE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. POPEYE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa POPEYE on muuttunut -22.55% viimeisen tunnin aikana, -23.74% 24 tunnin aikana ja -32.58% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

POPEYE (POPEYE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 24.03K
$ 24.03K$ 24.03K

--
----

$ 24.03K
$ 24.03K$ 24.03K

999.70M
999.70M 999.70M

999,700,561.3039827
999,700,561.3039827 999,700,561.3039827

POPEYE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 24.03K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. POPEYE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.70M ja sen kokonaistarjonta on 999700561.3039827. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 24.03K.

POPEYE (POPEYE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana POPEYE – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana POPEYE – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana POPEYE – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana POPEYE – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-23.74%
30 päivää$ 0-33.27%
60 päivää$ 0-40.15%
90 päivää$ 0--

Mikä on POPEYE (POPEYE)

The $POPEYE project is a fair-launch meme coin built on the Internet Computer Protocol (ICP) blockchain, celebrating the iconic and timeless character Popeye, who is now in the public domain as of January 1, 2025. By embracing the public domain Popeye, the project seeks to embody his values of strength, resilience, and community spirit in a modern, decentralized cryptocurrency ecosystem. The $POPEYE ecosystem focuses on: Public-Domain Legacy: Leveraging the Popeye character in ways that align with his public usage rights, ensuring a respectful and creative homage to the beloved figure. Popeyetonomics: A transparent and community-driven approach to tokenomics, fostering fair distribution and long-term sustainability. Community Empowerment: Offering exclusive token-gated perks, such as channels in the POPEYE OpenChat community, to reward active participation and encourage a strong community bond. Fair Launch Commitment: Ensuring equitable access for everyone, with no private sales or preferential treatment. As the first major meme coin on the ICP blockchain to celebrate a public-domain icon, $POPEYE combines humour, nostalgia, and decentralized innovation to create a unique and engaging cryptocurrency project for all.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

POPEYE (POPEYE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

POPEYE-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon POPEYE (POPEYE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko POPEYE (POPEYE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita POPEYE-rahakkeelle.

Tarkista POPEYE-rahakkeen hintaennuste nyt!

POPEYE paikallisiin valuuttoihin

POPEYE (POPEYE) -rahakkeen tokenomiikka

POPEYE (POPEYE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää POPEYE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”POPEYE (POPEYE)”

Paljonko POPEYE (POPEYE) on arvoltaan tänään?
POPEYE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on POPEYE-USD-parin nykyinen hinta?
POPEYE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on POPEYE-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen POPEYE markkina-arvo on $ 24.03K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on POPEYE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
POPEYE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.70M USD.
Mikä oli POPEYE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
POPEYE saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli POPEYE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
POPEYE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on POPEYE-rahakkeen treidausvolyymi?
POPEYE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko POPEYE tänä vuonna korkeammalle?
POPEYE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso POPEYE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
