Lisätietoja POOP-rahakkeesta

POOP-rahakkeen hintatiedot

POOP-rahakkeen virallinen verkkosivusto

POOP-rahakkeen tokenomiikka

POOP-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

PooChain V2-logo

PooChain V2 – hinta (POOP)

Ei listattu

1POOP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-7.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen PooChain V2 (POOP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:39:33 (UTC+8)

PooChain V2 (POOP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.20%

-7.55%

+32.21%

+32.21%

PooChain V2 (POOP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana POOP on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. POOP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa POOP on muuttunut -0.20% viimeisen tunnin aikana, -7.55% 24 tunnin aikana ja +32.21% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

PooChain V2 (POOP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 27.18K
$ 27.18K$ 27.18K

--
----

$ 27.18K
$ 27.18K$ 27.18K

999.78M
999.78M 999.78M

999,783,060.724992
999,783,060.724992 999,783,060.724992

PooChain V2-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 27.18K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. POOP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.78M ja sen kokonaistarjonta on 999783060.724992. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 27.18K.

PooChain V2 (POOP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana PooChain V2 – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana PooChain V2 – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana PooChain V2 – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana PooChain V2 – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-7.55%
30 päivää$ 0-62.26%
60 päivää$ 0-59.89%
90 päivää$ 0--

Mikä on PooChain V2 (POOP)

PooChain is a utility project on the Solana Blockchain with a governance token $POOP. $POOP can be used for staking on PooChain's launchpad poo.fun. PooChain is creating a lower starting market cap and lower bonding curve launchpad for meme tokens in partnership with some of the biggest projects on Solana. Poo.fun is live and very soon an update will be released with platform fees rewarding those engaging in the ecosystem.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

PooChain V2 (POOP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

PooChain V2-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon PooChain V2 (POOP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PooChain V2 (POOP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PooChain V2-rahakkeelle.

Tarkista PooChain V2-rahakkeen hintaennuste nyt!

POOP paikallisiin valuuttoihin

PooChain V2 (POOP) -rahakkeen tokenomiikka

PooChain V2 (POOP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää POOP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”PooChain V2 (POOP)”

Paljonko PooChain V2 (POOP) on arvoltaan tänään?
POOP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on POOP-USD-parin nykyinen hinta?
POOP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on PooChain V2-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen POOP markkina-arvo on $ 27.18K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on POOP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
POOP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.78M USD.
Mikä oli POOP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
POOP saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli POOP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
POOP-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on POOP-rahakkeen treidausvolyymi?
POOP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko POOP tänä vuonna korkeammalle?
POOP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso POOP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:39:33 (UTC+8)

PooChain V2 (POOP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.