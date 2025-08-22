Lisätietoja POLX-rahakkeesta

POLX-rahakkeen hintatiedot

POLX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

POLX-rahakkeen tokenomiikka

POLX-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Polylastic-logo

Polylastic – hinta (POLX)

Ei listattu

1POLX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Polylastic (POLX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:39:17 (UTC+8)

Polylastic (POLX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00924608
$ 0.00924608$ 0.00924608

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-0.49%

-7.48%

-7.48%

Polylastic (POLX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana POLX on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. POLX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00924608, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa POLX on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.49% 24 tunnin aikana ja -7.48% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Polylastic (POLX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 56.93K
$ 56.93K$ 56.93K

--
----

$ 70.65K
$ 70.65K$ 70.65K

79.18B
79.18B 79.18B

98,254,096,178.0
98,254,096,178.0 98,254,096,178.0

Polylastic-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 56.93K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. POLX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 79.18B ja sen kokonaistarjonta on 98254096178.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 70.65K.

Polylastic (POLX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Polylastic – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Polylastic – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Polylastic – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Polylastic – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.49%
30 päivää$ 0+7.81%
60 päivää$ 0+11.21%
90 päivää$ 0--

Mikä on Polylastic (POLX)

The Polylastic (POLX) Aggregator is a purposefully staked, curated basket of assets that tracks and represents the synthetic asset space and the future of money—ranging from EFi (Elastic Finance) to perpetual swaps. The direct-staking of the POLX token is used to signal community support that is designed to identify and exploit opportunities in these burgeoning markets.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Polylastic (POLX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Polylastic-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Polylastic (POLX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Polylastic (POLX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Polylastic-rahakkeelle.

Tarkista Polylastic-rahakkeen hintaennuste nyt!

POLX paikallisiin valuuttoihin

Polylastic (POLX) -rahakkeen tokenomiikka

Polylastic (POLX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää POLX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Polylastic (POLX)”

Paljonko Polylastic (POLX) on arvoltaan tänään?
POLX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on POLX-USD-parin nykyinen hinta?
POLX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Polylastic-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen POLX markkina-arvo on $ 56.93K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on POLX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
POLX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 79.18B USD.
Mikä oli POLX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
POLX saavutti ATH-hinnaksi 0.00924608 USD.
Mikä oli POLX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
POLX-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on POLX-rahakkeen treidausvolyymi?
POLX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko POLX tänä vuonna korkeammalle?
POLX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso POLX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:39:17 (UTC+8)

Polylastic (POLX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.