1POLK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00957165
$0.00957165$0.00957165
+0.10%1D
USD
Reaaliaikainen Polkamarkets (POLK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:58:00 (UTC+8)

Polkamarkets (POLK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00926983
$ 0.00926983$ 0.00926983
24 h:n matalin
$ 0.00957883
$ 0.00957883$ 0.00957883
24 h:n korkein

$ 0.00926983
$ 0.00926983$ 0.00926983

$ 0.00957883
$ 0.00957883$ 0.00957883

$ 4.18
$ 4.18$ 4.18

$ 0.00561973
$ 0.00561973$ 0.00561973

+0.03%

+0.17%

-8.87%

-8.87%

Polkamarkets (POLK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00957167. Viimeisen 24 tunnin aikana POLK on vaihdellut alimmillaan $ 0.00926983 ja korkeimmillaan $ 0.00957883 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. POLK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.18, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00561973.

Lyhyen aikavälin tuloksissa POLK on muuttunut +0.03% viimeisen tunnin aikana, +0.17% 24 tunnin aikana ja -8.87% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Polkamarkets (POLK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 957.17K
$ 957.17K$ 957.17K

--
----

$ 957.17K
$ 957.17K$ 957.17K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Polkamarkets-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 957.17K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. POLK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 957.17K.

Polkamarkets (POLK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Polkamarkets – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Polkamarkets – USD -hinnan muutos oli $ +0.0006000250.
Viimeisten 60 päivän aikana Polkamarkets – USD -hinnan muutos oli $ +0.0065152089.
Viimeisten 90 päivän aikana Polkamarkets – USD -hinnan muutos oli $ +0.001901177691219975.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.17%
30 päivää$ +0.0006000250+6.27%
60 päivää$ +0.0065152089+68.07%
90 päivää$ +0.001901177691219975+24.79%

Mikä on Polkamarkets (POLK)

Polkamarkets is a DeFi-Powered Prediction Market built for cross-chain information exchange and trading, where users take positions on outcomes of real world events–in a decentralized and interoperable platform on Polkadot. Users can monetise their forecasts of future outcomes and events within an interoperable and decentralized infrastructure, where your beliefs become assets with financial value traded openly on the market. Buy & Sell fractions of event outcomes, or even create your own events where others can take their own positions. Participate & Provide Liquidity to Earn.

Polkamarkets (POLK) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Polkamarkets-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Polkamarkets (POLK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Polkamarkets (POLK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Polkamarkets-rahakkeelle.

Tarkista Polkamarkets-rahakkeen hintaennuste nyt!

POLK paikallisiin valuuttoihin

Polkamarkets (POLK) -rahakkeen tokenomiikka

Polkamarkets (POLK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää POLK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Polkamarkets (POLK)”

Paljonko Polkamarkets (POLK) on arvoltaan tänään?
POLK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00957167 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on POLK-USD-parin nykyinen hinta?
POLK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00957167. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Polkamarkets-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen POLK markkina-arvo on $ 957.17K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on POLK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
POLK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M USD.
Mikä oli POLK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
POLK saavutti ATH-hinnaksi 4.18 USD.
Mikä oli POLK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
POLK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00561973 USD.
Mikä on POLK-rahakkeen treidausvolyymi?
POLK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko POLK tänä vuonna korkeammalle?
POLK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso POLK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
