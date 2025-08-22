Lisätietoja PGOLD-rahakkeesta

Polkagold-logo

Polkagold – hinta (PGOLD)

Ei listattu

1PGOLD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.04079555
$0.04079555
-5.70%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Polkagold (PGOLD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:15:15 (UTC+8)

Polkagold (PGOLD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.04047354
$ 0.04047354
24 h:n matalin
$ 0.04327157
$ 0.04327157
24 h:n korkein

$ 0.04047354
$ 0.04047354

$ 0.04327157
$ 0.04327157

$ 0.279468
$ 0.279468

$ 0.02904502
$ 0.02904502

-1.11%

-5.67%

-12.22%

-12.22%

Polkagold (PGOLD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.04081571. Viimeisen 24 tunnin aikana PGOLD on vaihdellut alimmillaan $ 0.04047354 ja korkeimmillaan $ 0.04327157 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PGOLD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.279468, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02904502.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PGOLD on muuttunut -1.11% viimeisen tunnin aikana, -5.67% 24 tunnin aikana ja -12.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Polkagold (PGOLD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 407.94K
$ 407.94K

--
--

$ 407.94K
$ 407.94K

10.00M
10.00M

9,999,985.0
9,999,985.0

Polkagold-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 407.94K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PGOLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00M ja sen kokonaistarjonta on 9999985.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 407.94K.

Polkagold (PGOLD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Polkagold – USD -hinta muuttui $ -0.00245585285851842.
Viimeisten 30 päivän aikana Polkagold – USD -hinnan muutos oli $ -0.0087546269.
Viimeisten 60 päivän aikana Polkagold – USD -hinnan muutos oli $ +0.0124704646.
Viimeisten 90 päivän aikana Polkagold – USD -hinnan muutos oli $ -0.000140516974081085.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00245585285851842-5.67%
30 päivää$ -0.0087546269-21.44%
60 päivää$ +0.0124704646+30.55%
90 päivää$ -0.000140516974081085-0.34%

Mikä on Polkagold (PGOLD)

Polkagold is a first of it's kind commodity that seeks to leverage the combined synergies of the Polkadot & Algorand Community. 100% of the supply was released into LP from Genesis - Max Supply of 10 million all circulating. This means, just like Satoshi, had to mine his first Bitcoin - everyone had to buy their first PGOLD - no free handouts, for the fairest distribution. For Full Details on how PGOLD works please visit our website: https://www.polkagold.tech/

Polkagold (PGOLD) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Polkagold-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Polkagold (PGOLD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Polkagold (PGOLD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Polkagold-rahakkeelle.

Tarkista Polkagold-rahakkeen hintaennuste nyt!

PGOLD paikallisiin valuuttoihin

Polkagold (PGOLD) -rahakkeen tokenomiikka

Polkagold (PGOLD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PGOLD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Polkagold (PGOLD)”

Paljonko Polkagold (PGOLD) on arvoltaan tänään?
PGOLD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.04081571 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PGOLD-USD-parin nykyinen hinta?
PGOLD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.04081571. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Polkagold-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PGOLD markkina-arvo on $ 407.94K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PGOLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PGOLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00M USD.
Mikä oli PGOLD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PGOLD saavutti ATH-hinnaksi 0.279468 USD.
Mikä oli PGOLD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PGOLD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02904502 USD.
Mikä on PGOLD-rahakkeen treidausvolyymi?
PGOLD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PGOLD tänä vuonna korkeammalle?
PGOLD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PGOLD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:15:15 (UTC+8)

