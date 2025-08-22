Lisätietoja POLA-rahakkeesta

Polaris Share-logo

Polaris Share – hinta (POLA)

Ei listattu

1POLA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01525199
$0.01525199$0.01525199
+0.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Polaris Share (POLA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:07:19 (UTC+8)

Polaris Share (POLA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01493301
$ 0.01493301$ 0.01493301
24 h:n matalin
$ 0.01527754
$ 0.01527754$ 0.01527754
24 h:n korkein

$ 0.01493301
$ 0.01493301$ 0.01493301

$ 0.01527754
$ 0.01527754$ 0.01527754

$ 0.522685
$ 0.522685$ 0.522685

$ 0.00785633
$ 0.00785633$ 0.00785633

+0.20%

+1.08%

-4.81%

-4.81%

Polaris Share (POLA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01525847. Viimeisen 24 tunnin aikana POLA on vaihdellut alimmillaan $ 0.01493301 ja korkeimmillaan $ 0.01527754 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. POLA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.522685, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00785633.

Lyhyen aikavälin tuloksissa POLA on muuttunut +0.20% viimeisen tunnin aikana, +1.08% 24 tunnin aikana ja -4.81% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Polaris Share (POLA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 7.94M
$ 7.94M$ 7.94M

--
----

$ 70.20M
$ 70.20M$ 70.20M

519.99M
519.99M 519.99M

4,599,999,999.0
4,599,999,999.0 4,599,999,999.0

Polaris Share-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.94M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. POLA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 519.99M ja sen kokonaistarjonta on 4599999999.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 70.20M.

Polaris Share (POLA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Polaris Share – USD -hinta muuttui $ +0.00016262.
Viimeisten 30 päivän aikana Polaris Share – USD -hinnan muutos oli $ -0.0020543714.
Viimeisten 60 päivän aikana Polaris Share – USD -hinnan muutos oli $ +0.0005129775.
Viimeisten 90 päivän aikana Polaris Share – USD -hinnan muutos oli $ -0.000621570210946696.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00016262+1.08%
30 päivää$ -0.0020543714-13.46%
60 päivää$ +0.0005129775+3.36%
90 päivää$ -0.000621570210946696-3.91%

Mikä on Polaris Share (POLA)

Polaris service is the distributed trading system of incentive knowledge, the system which connects knowledge producers and users. This project enables knowledge producers to earn rewards and users to get higher quality knowledge with lower costs by evaluating the value of knowledge and trading knowledge beyond simply document sharing services

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Polaris Share (POLA) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Polaris Share-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Polaris Share (POLA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Polaris Share (POLA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Polaris Share-rahakkeelle.

Tarkista Polaris Share-rahakkeen hintaennuste nyt!

POLA paikallisiin valuuttoihin

Polaris Share (POLA) -rahakkeen tokenomiikka

Polaris Share (POLA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää POLA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Polaris Share (POLA)”

Paljonko Polaris Share (POLA) on arvoltaan tänään?
POLA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01525847 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on POLA-USD-parin nykyinen hinta?
POLA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01525847. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Polaris Share-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen POLA markkina-arvo on $ 7.94M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on POLA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
POLA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 519.99M USD.
Mikä oli POLA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
POLA saavutti ATH-hinnaksi 0.522685 USD.
Mikä oli POLA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
POLA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00785633 USD.
Mikä on POLA-rahakkeen treidausvolyymi?
POLA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko POLA tänä vuonna korkeammalle?
POLA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso POLA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Polaris Share (POLA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

