PokPok Golden Egg (PEGG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.105776. Viimeisen 24 tunnin aikana PEGG on vaihdellut alimmillaan $ 0.105879 ja korkeimmillaan $ 0.127915 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PEGG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.81, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.055458.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PEGG on muuttunut -3.33% viimeisen tunnin aikana, -16.80% 24 tunnin aikana ja -4.82% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
PokPok Golden Egg-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 863.63K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PEGG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.16M ja sen kokonaistarjonta on 10587151.88209433. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.12M.
Tämän päivän aikana PokPok Golden Egg – USD -hinta muuttui $ -0.0213671397684404.
Viimeisten 30 päivän aikana PokPok Golden Egg – USD -hinnan muutos oli $ +0.0118524335.
Viimeisten 60 päivän aikana PokPok Golden Egg – USD -hinnan muutos oli $ +0.0242842127.
Viimeisten 90 päivän aikana PokPok Golden Egg – USD -hinnan muutos oli $ -0.0125322484240371.
PokPok's gamified options protocol simplifies trading into an engaging & easy-use environment for both novice and skilled traders, and creates a fun experience all round! Explore brand new Pay-As-You-Go options, observe the market, minimize losses, and maximize profit potential, all whilst keeping your options risk-controlled. At PokPok, every stage of an option’s lifecycle is represented by an ingame action related to the raising and caring of a chicken NFT. Through PokPok’s Pay-As-You-Go option models combined with fun and engaging game dynamics, players can learn about options in a safe and controlled environment with lower risks compared to traditional options.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
PokPok Golden Egg (PEGG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PEGG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
