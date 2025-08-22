Lisätietoja PNP-rahakkeesta

1PNP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00119416
$0.00119416$0.00119416
+21.30%1D
Reaaliaikainen PNP Exchange (PNP) -hintakaavio
PNP Exchange (PNP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
24 h:n matalin
$ 0.00172341
24 h:n korkein

$ 0
$ 0.00172341
$ 0.00298397
$ 0
+0.53%

+21.35%

+72.36%

+72.36%

PNP Exchange (PNP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00119416. Viimeisen 24 tunnin aikana PNP on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0.00172341 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PNP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00298397, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PNP on muuttunut +0.53% viimeisen tunnin aikana, +21.35% 24 tunnin aikana ja +72.36% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

PNP Exchange (PNP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.19M
--
$ 1.19M
999.98M
999,976,863.36
PNP Exchange-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.19M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PNP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.98M ja sen kokonaistarjonta on 999976863.36. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.19M.

PNP Exchange (PNP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana PNP Exchange – USD -hinta muuttui $ +0.00021006.
Viimeisten 30 päivän aikana PNP Exchange – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001668835.
Viimeisten 60 päivän aikana PNP Exchange – USD -hinnan muutos oli $ +0.0006597523.
Viimeisten 90 päivän aikana PNP Exchange – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004934461939356574.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00021006+21.35%
30 päivää$ +0.0001668835+13.97%
60 päivää$ +0.0006597523+55.25%
90 päivää$ -0.0004934461939356574-29.23%

Mikä on PNP Exchange (PNP)

Predictandpump (PNP), aimed at making prediction markets fully permissionless and accessible. No orderbook, No illiquid markets. Trade your sentiments directly against the bonding curve permissionlesly! pnp.exchange embodies the concept of "correct-by-construction" markets: we start from facts we want to know, then deliberately design markets to optimally elicit that information from participants. Any user can pose a question about future events, create an instantly tradable market around it, and earn fees from the trading pool.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

PNP Exchange (PNP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

PNP Exchange-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon PNP Exchange (PNP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PNP Exchange (PNP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PNP Exchange-rahakkeelle.

Tarkista PNP Exchange-rahakkeen hintaennuste nyt!

PNP paikallisiin valuuttoihin

PNP Exchange (PNP) -rahakkeen tokenomiikka

PNP Exchange (PNP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PNP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”PNP Exchange (PNP)”

Paljonko PNP Exchange (PNP) on arvoltaan tänään?
PNP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00119416 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PNP-USD-parin nykyinen hinta?
PNP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00119416. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on PNP Exchange-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PNP markkina-arvo on $ 1.19M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PNP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PNP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.98M USD.
Mikä oli PNP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PNP saavutti ATH-hinnaksi 0.00298397 USD.
Mikä oli PNP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PNP-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PNP-rahakkeen treidausvolyymi?
PNP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PNP tänä vuonna korkeammalle?
PNP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PNP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
PNP Exchange (PNP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

