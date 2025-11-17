PörssiDEX+
Reaaliaikainen PLYR L1-hinta on tänään 0.00300365 USD. PLYR-rahakkeiden markkina-arvo on 367,276 USD. Seuraa reaaliaikaisia PLYR/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!Reaaliaikainen PLYR L1-hinta on tänään 0.00300365 USD. PLYR-rahakkeiden markkina-arvo on 367,276 USD. Seuraa reaaliaikaisia PLYR/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!

Lisätietoja PLYR-rahakkeesta

PLYR-rahakkeen hintatiedot

Mikä on PLYR

PLYR-rahakkeen valkoinen paperi

PLYR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PLYR-rahakkeen tokenomiikka

PLYR-rahakkeen hintaennuste

PLYR L1-logo

PLYR L1 – hinta (PLYR)

Ei listattu

1PLYR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00300365
$0.00300365$0.00300365
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen PLYR L1 (PLYR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 18:35:59 (UTC+8)

PLYR L1-hinta tänään

Reaaliaikainen PLYR L1 (PLYR) -hinta on tänään $ 0.00300365, ja se on muuttunut 0.00 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen PLYR-USD-muuntokurssi on $ 0.00300365 per PLYR.

PLYR L1 on tällä hetkellä sijalla #- markkina-arvon perusteella, joka on $ 367,276, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 122.28M PLYR. Viimeisen 24 tunnin aikana PLYR-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 0 (alin) ja $ 0 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli $ 0.02441299, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli $ 0.

Lyhyen aikavälin kehityksessä, PLYR liikkui -- viimeisen tunnin aikana ja -6.72% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli --.

PLYR L1 (PLYR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 367.28K
$ 367.28K$ 367.28K

--
----

$ 2.25M
$ 2.25M$ 2.25M

122.28M
122.28M 122.28M

749,980,884.5119133
749,980,884.5119133 749,980,884.5119133

PLYR L1-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 367.28K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PLYR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 122.28M ja sen kokonaistarjonta on 749980884.5119133. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.25M.

PLYR L1-rahakkeiden hintahistoria USD

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02441299
$ 0.02441299$ 0.02441299

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-6.72%

-6.72%

PLYR L1 (PLYR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana PLYR L1 – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana PLYR L1 – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004810096.
Viimeisten 60 päivän aikana PLYR L1 – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006182803.
Viimeisten 90 päivän aikana PLYR L1 – USD -hinnan muutos oli $ -0.001854704929943361.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +0.0004810096+16.01%
60 päivää$ -0.0006182803-20.58%
90 päivää$ -0.001854704929943361-38.17%

PLYR L1-hintaennuste

PLYR L1 (PLYR) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti PLYR-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ -- ja kasvuvauhti 0.00%.
PLYR L1 (PLYR) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 PLYR L1-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.

MEXC-työkalut
Reaaliaikaisia skenaarioennusteita ja henkilökohtaisempia analyyseja varten käyttäjät voivat hyödyntää MEXCin hintaennustetyökalua ja tekoälypohjaisia markkinatietoja.
Vastuuvapauslauseke: Nämä skenaariot ovat havainnollistavia ja opetuksellisia, sillä kryptovaluutat ovat volatiileja – tee oma tutkimuksesi (DYOR) ennen päätösten tekemistä.
Haluatko tietää, mihin hintaan PLYR L1 nousee vuosina 2025–2026? Vieraile Hintaennuste-sivullamme, jossa on PLYR-hintaennusteet vuosille 2025–2026 napsauttamalla PLYR L1 Hintaennuste.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”PLYR L1”

Paljonko yksi PLYR L1 on arvoltaan vuonna 2030?
Jos PLYR L1-rahakkeiden hinta kasvaa arviolta 5 % vuosittain, sen arvo voisi nousta noin -- dollariin vuoteen 2026 mennessä, -- dollariin vuoteen 2030 mennessä, -- dollariin vuoteen 2035 mennessä ja -- dollariin vuoteen 2040 mennessä. Nämä luvut kuvaavat tasaista korkoa korolle -kasvuskenaariota, vaikka todellinen tuleva hinta riippuu markkinoiden käyttöönotosta, sääntelyn kehityksestä ja makrotaloudellisista olosuhteista. Voit tarkastella alla olevaa täyttä ennustetaulukkoa, josta näet yksityiskohtaisen vuosittaisen erittelyn potentiaalisista PLYR L1-hinnoista ja odotetusta sijoitetun pääoman tuotosta.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 18:35:59 (UTC+8)

PLYR L1 (PLYR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
11-17 03:26:00Alan päivitykset
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30Alan päivitykset
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59Alan päivitykset
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
11-16 05:28:58Alan päivitykset
The total market value of stablecoins decreased by 0.41% over the past 7 days, falling to $304.2 billion
11-15 14:42:25Alan päivitykset
Privacy sector tokens show widespread gains, DASH up 41.6%, ZEC rebounds to $743
11-14 14:44:27Alan päivitykset
Crypto market continues to be in a state of "Extreme Fear," with the Fear & Greed Index currently at 16

Tutustu tarkemmin PLYR L1-rahakkeisiin

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.