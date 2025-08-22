Lisätietoja PUSD-rahakkeesta

Plume USD-logo

Plume USD – hinta (PUSD)

Ei listattu

1PUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.997137
$0.997137$0.997137
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Plume USD (PUSD) -hintakaavio
2025-08-22

Plume USD (PUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.995634
$ 0.995634$ 0.995634
24 h:n matalin
$ 1.005
$ 1.005$ 1.005
24 h:n korkein

$ 0.995634
$ 0.995634$ 0.995634

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 1.01
$ 1.01$ 1.01

$ 0.989705
$ 0.989705$ 0.989705

-0.12%

+0.06%

-0.27%

-0.27%

Plume USD (PUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.99714. Viimeisen 24 tunnin aikana PUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0.995634 ja korkeimmillaan $ 1.005 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.01, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.989705.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PUSD on muuttunut -0.12% viimeisen tunnin aikana, +0.06% 24 tunnin aikana ja -0.27% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Plume USD (PUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 24.01M
$ 24.01M$ 24.01M

--
----

$ 24.01M
$ 24.01M$ 24.01M

24.08M
24.08M 24.08M

24,075,997.081883
24,075,997.081883 24,075,997.081883

Plume USD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 24.01M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 24.08M ja sen kokonaistarjonta on 24075997.081883. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 24.01M.

Plume USD (PUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Plume USD – USD -hinta muuttui $ +0.00057584.
Viimeisten 30 päivän aikana Plume USD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0020420430.
Viimeisten 60 päivän aikana Plume USD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0019326567.
Viimeisten 90 päivän aikana Plume USD – USD -hinnan muutos oli $ -0.00286.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00057584+0.06%
30 päivää$ -0.0020420430-0.20%
60 päivää$ -0.0019326567-0.19%
90 päivää$ -0.00286-0.28%

Mikä on Plume USD (PUSD)

Plume USD is the premier stablecoin of the Plume ecosystem, designed to support seamless financial operations within Real World Asset Finance (RWAfi). Fully backed and deeply liquid, Plume USD plays a critical role in enabling secure payments, efficient trading, and robust collateralization across onchain apps on Plume. Plume USD provides a unified liquidity layer for all stablecoin operations on Plume, and is the gateway to earning passive real world yield on assets deposited into the Plume ecosystem.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

Plume USD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Plume USD (PUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Plume USD (PUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Plume USD-rahakkeelle.

Tarkista Plume USD-rahakkeen hintaennuste nyt!

PUSD paikallisiin valuuttoihin

Plume USD (PUSD) -rahakkeen tokenomiikka

Plume USD (PUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Plume USD (PUSD)”

Paljonko Plume USD (PUSD) on arvoltaan tänään?
PUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.99714 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PUSD-USD-parin nykyinen hinta?
PUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.99714. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Plume USD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PUSD markkina-arvo on $ 24.01M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 24.08M USD.
Mikä oli PUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PUSD saavutti ATH-hinnaksi 1.01 USD.
Mikä oli PUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.989705 USD.
Mikä on PUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
PUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PUSD tänä vuonna korkeammalle?
PUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22

Plume USD (PUSD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

