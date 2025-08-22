Lisätietoja BONDETH-rahakkeesta

Plaza BondETH – hinta (BONDETH)

Ei listattu

1BONDETH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$100.01
$100.01
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Plaza BondETH (BONDETH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:57:21 (UTC+8)

Plaza BondETH (BONDETH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 99.74
$ 99.74
24 h:n matalin
$ 100.12
$ 100.12
24 h:n korkein

$ 99.74
$ 99.74

$ 100.12
$ 100.12

$ 100.86
$ 100.86

$ 91.78
$ 91.78

-0.05%

+0.05%

+0.00%

+0.00%

Plaza BondETH (BONDETH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $99.93. Viimeisen 24 tunnin aikana BONDETH on vaihdellut alimmillaan $ 99.74 ja korkeimmillaan $ 100.12 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BONDETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 100.86, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 91.78.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BONDETH on muuttunut -0.05% viimeisen tunnin aikana, +0.05% 24 tunnin aikana ja +0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Plaza BondETH (BONDETH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 810.90K
$ 810.90K

--
--

$ 954.57K
$ 954.57K

8.12K
8.12K

9,552.816035963628
9,552.816035963628

Plaza BondETH-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 810.90K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BONDETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.12K ja sen kokonaistarjonta on 9552.816035963628. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 954.57K.

Plaza BondETH (BONDETH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Plaza BondETH – USD -hinta muuttui $ +0.04819608.
Viimeisten 30 päivän aikana Plaza BondETH – USD -hinnan muutos oli $ -0.1179174000.
Viimeisten 60 päivän aikana Plaza BondETH – USD -hinnan muutos oli $ +0.0265813800.
Viimeisten 90 päivän aikana Plaza BondETH – USD -hinnan muutos oli $ -0.12671827394758.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.04819608+0.05%
30 päivää$ -0.1179174000-0.11%
60 päivää$ +0.0265813800+0.03%
90 päivää$ -0.12671827394758-0.12%

Mikä on Plaza BondETH (BONDETH)

Plaza Finance is the public square for on-chain bonds and leverage, building innovative programmable derivative protocols. Through tokenized vault structures that enable any risk-return profile to be created on any asset, users are empowered with novel strategies for yield generation and asset exposure within the decentralized finance ecosystem. For more information, please visit https://www.plaza.finance/

Plaza BondETH (BONDETH) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Plaza BondETH-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Plaza BondETH (BONDETH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Plaza BondETH (BONDETH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Plaza BondETH-rahakkeelle.

Tarkista Plaza BondETH-rahakkeen hintaennuste nyt!

BONDETH paikallisiin valuuttoihin

Plaza BondETH (BONDETH) -rahakkeen tokenomiikka

Plaza BondETH (BONDETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BONDETH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Plaza BondETH (BONDETH)”

Paljonko Plaza BondETH (BONDETH) on arvoltaan tänään?
BONDETH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 99.93 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BONDETH-USD-parin nykyinen hinta?
BONDETH -USD-parin nykyinen hinta on $ 99.93. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Plaza BondETH-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BONDETH markkina-arvo on $ 810.90K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BONDETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BONDETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.12K USD.
Mikä oli BONDETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BONDETH saavutti ATH-hinnaksi 100.86 USD.
Mikä oli BONDETH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BONDETH-rahakkeen ATL-hinta oli 91.78 USD.
Mikä on BONDETH-rahakkeen treidausvolyymi?
BONDETH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BONDETH tänä vuonna korkeammalle?
BONDETH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BONDETH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Plaza BondETH (BONDETH) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

