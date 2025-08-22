PlayNity – hinta (PLY)
--
--
+0.01%
+0.01%
PlayNity (PLY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00018736. Viimeisen 24 tunnin aikana PLY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PLY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.357112, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00018592.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PLY on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +0.01% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
PlayNity-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.03K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PLY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 96.23M ja sen kokonaistarjonta on 106374448.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 19.93K.
Tämän päivän aikana PlayNity – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana PlayNity – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000114008.
Viimeisten 60 päivän aikana PlayNity – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000162865.
Viimeisten 90 päivän aikana PlayNity – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ -0.0000114008
|-6.08%
|60 päivää
|$ -0.0000162865
|-8.69%
|90 päivää
|$ 0
|--
PlayNity is approaching investors and players community on the Play2Earn growing trend in the metaverse space. Project delivers the possibility to earn from Play2Eearn games without engaging in all in-game process for investors and delivers for players the possibility to play P2E games risk-free without any capital requirement. In the area of Play2Earn, PlayNity project makes it possible for: - Players - to have a possibility to play Play2Earn games where they cannot afford to invest the required amount of money to start and maintain earnings. - Suppliers (investors) - to be able to allocate funds in the Play2Earn gaming expecting some earnings, without sacrificing time and requiring any knowledge about the detailed game mechanics and behind-the-scenes process. - Trainers who have wide knowledge in the scope of a wide variety of games - to have the possibility to train players and earn money without investment. - Managers who have experience in managing in-game NFTs and leading groups of scholars and trainers - to be able to earn even more with bigger teams. In principle, 20% of earned value will be spent on the tokens buyback and burn. It will make circulating tokens less inflationary and at some point, deflationary. 10% will be spent on the DAO maintenance costs, and the remaining 70% of the earnings is planned to be spent on the new in-game NFT purchases as well as releasing its own NFT collections to gather even higher earnings. Above numbers and treasury management policy can be adjusted to meet market conditions.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon PlayNity (PLY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PlayNity (PLY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PlayNity-rahakkeelle.
Tarkista PlayNity-rahakkeen hintaennuste nyt!
PlayNity (PLY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PLY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-22 14:14:00
|Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
|08-22 05:17:00
|Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.