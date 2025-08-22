Lisätietoja PLAI-rahakkeesta

PLAI-rahakkeen hintatiedot

PLAI-rahakkeen valkoinen paperi

PLAI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PLAI-rahakkeen tokenomiikka

PLAI-rahakkeen hintaennuste

PlayMind – hinta (PLAI)

1PLAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-3.80%1D
Reaaliaikainen PlayMind (PLAI) -hintakaavio
PlayMind (PLAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00009767
$ 0.00009767$ 0.00009767
24 h:n matalin
$ 0.0001036
$ 0.0001036$ 0.0001036
24 h:n korkein

$ 0.00009767
$ 0.00009767$ 0.00009767

$ 0.0001036
$ 0.0001036$ 0.0001036

$ 0.00193763
$ 0.00193763$ 0.00193763

$ 0.00009669
$ 0.00009669$ 0.00009669

-0.14%

-3.65%

-7.20%

-7.20%

PlayMind (PLAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0000989. Viimeisen 24 tunnin aikana PLAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00009767 ja korkeimmillaan $ 0.0001036 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PLAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00193763, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00009669.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PLAI on muuttunut -0.14% viimeisen tunnin aikana, -3.65% 24 tunnin aikana ja -7.20% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

PlayMind (PLAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 99.30K
$ 99.30K$ 99.30K

--
----

$ 99.30K
$ 99.30K$ 99.30K

999.99M
999.99M 999.99M

999,990,413.905097
999,990,413.905097 999,990,413.905097

PlayMind-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 99.30K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PLAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.99M ja sen kokonaistarjonta on 999990413.905097. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 99.30K.

PlayMind (PLAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana PlayMind – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana PlayMind – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000456724.
Viimeisten 60 päivän aikana PlayMind – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000859285.
Viimeisten 90 päivän aikana PlayMind – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.65%
30 päivää$ -0.0000456724-46.18%
60 päivää$ -0.0000859285-86.88%
90 päivää$ 0--

Mikä on PlayMind (PLAI)

PlayMind enables players to commoditize their gameplay data, train AI agents to automate in-game actions, and build full games — without code — using AI: An AI Driven Game Launcher. It is a decentralized data capture protocol that redefines how games are built, played, and monetized. It creates a new primitive for gaming where the value chain is flipped bottom-to-top, democratizing the entire industry

PlayMind-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon PlayMind (PLAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PlayMind (PLAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PlayMind-rahakkeelle.

Tarkista PlayMind-rahakkeen hintaennuste nyt!

PLAI paikallisiin valuuttoihin

PlayMind (PLAI) -rahakkeen tokenomiikka

PlayMind (PLAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PLAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”PlayMind (PLAI)”

Paljonko PlayMind (PLAI) on arvoltaan tänään?
PLAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0000989 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PLAI-USD-parin nykyinen hinta?
PLAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0000989. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on PlayMind-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PLAI markkina-arvo on $ 99.30K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PLAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PLAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.99M USD.
Mikä oli PLAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PLAI saavutti ATH-hinnaksi 0.00193763 USD.
Mikä oli PLAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PLAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00009669 USD.
Mikä on PLAI-rahakkeen treidausvolyymi?
PLAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PLAI tänä vuonna korkeammalle?
PLAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PLAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
