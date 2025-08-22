Lisätietoja PTP-rahakkeesta

PTP-rahakkeen hintatiedot

PTP-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PTP-rahakkeen tokenomiikka

PTP-rahakkeen hintaennuste

Ei listattu

1PTP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00014075
$0.00014075$0.00014075
+44.80%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
Reaaliaikainen Platypus Finance (PTP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:20:06 (UTC+8)

Platypus Finance (PTP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00009665
$ 0.00009665$ 0.00009665
24 h:n matalin
$ 0.00014537
$ 0.00014537$ 0.00014537
24 h:n korkein

$ 0.00009665
$ 0.00009665$ 0.00009665

$ 0.00014537
$ 0.00014537$ 0.00014537

$ 16.69
$ 16.69$ 16.69

$ 0.00003665
$ 0.00003665$ 0.00003665

+1.06%

+31.01%

+14.96%

+14.96%

Platypus Finance (PTP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00012758. Viimeisen 24 tunnin aikana PTP on vaihdellut alimmillaan $ 0.00009665 ja korkeimmillaan $ 0.00014537 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PTP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 16.69, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00003665.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PTP on muuttunut +1.06% viimeisen tunnin aikana, +31.01% 24 tunnin aikana ja +14.96% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Platypus Finance (PTP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 29.16K
$ 29.16K$ 29.16K

--
----

$ 38.27K
$ 38.27K$ 38.27K

228.52M
228.52M 228.52M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

Platypus Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 29.16K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PTP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 228.52M ja sen kokonaistarjonta on 300000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 38.27K.

Platypus Finance (PTP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Platypus Finance – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Platypus Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000167361.
Viimeisten 60 päivän aikana Platypus Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000186131.
Viimeisten 90 päivän aikana Platypus Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.00003949834431249542.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+31.01%
30 päivää$ -0.0000167361-13.11%
60 päivää$ +0.0000186131+14.59%
90 päivää$ +0.00003949834431249542+44.84%

Mikä on Platypus Finance (PTP)

Platypus' AMM facilitates seamless exchange between pegged assets. Its single-sided liquidity provision redefines the way AMM works.

Platypus Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Platypus Finance (PTP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Platypus Finance (PTP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Platypus Finance-rahakkeelle.

Tarkista Platypus Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

PTP paikallisiin valuuttoihin

Platypus Finance (PTP) -rahakkeen tokenomiikka

Platypus Finance (PTP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PTP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Platypus Finance (PTP)”

Paljonko Platypus Finance (PTP) on arvoltaan tänään?
PTP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00012758 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PTP-USD-parin nykyinen hinta?
PTP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00012758. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Platypus Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PTP markkina-arvo on $ 29.16K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PTP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PTP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 228.52M USD.
Mikä oli PTP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PTP saavutti ATH-hinnaksi 16.69 USD.
Mikä oli PTP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PTP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00003665 USD.
Mikä on PTP-rahakkeen treidausvolyymi?
PTP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PTP tänä vuonna korkeammalle?
PTP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PTP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:20:06 (UTC+8)

