Plata Network (PLATA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00009658. Viimeisen 24 tunnin aikana PLATA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00009688 ja korkeimmillaan $ 0.000101 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PLATA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01050666, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00007084.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PLATA on muuttunut -1.36% viimeisen tunnin aikana, -3.81% 24 tunnin aikana ja -93.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Plata Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 35.36K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PLATA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 366.05M ja sen kokonaistarjonta on 510000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 49.26K.
Tämän päivän aikana Plata Network – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Plata Network – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000217337.
Viimeisten 60 päivän aikana Plata Network – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000036546.
Viimeisten 90 päivän aikana Plata Network – USD -hinnan muutos oli $ -0.00002234466448126182.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-3.81%
|30 päivää
|$ -0.0000217337
|-22.50%
|60 päivää
|$ +0.0000036546
|+3.78%
|90 päivää
|$ -0.00002234466448126182
|-18.78%
Plata Network is a unique, pioneer project of the MultiversX blockchain (formerly Elrond Network), that merges the worlds of motorsport and blockchain technology. The project emphasizes the use of MultiversX ESDTs (eStandard Digital Tokens), NFTs (Non-Fungible Tokens), SFTs (Semi-Fungible Tokens) and Staking Rewards, but also Bitcoin Ordinals and Runes, encouraging users to take their digital assets to the next level. Furthermore, Plata Network is part of the larger MultiversX ecosystem, which supports a variety of projects and initiatives. This interconnectedness allows the project to leverage the strengths of the MultiversX community while contributing to its growth and diversity by pioneering heritage. In summary, Plata Network represents an innovative intersection of motorsport and blockchain technology, offering users a fresh approach to digital assets. Invitation to dive deeper, after this Pit Stop, into our X Community!
