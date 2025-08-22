Plastiks – hinta (PLASTIK)
--
--
-15.28%
-15.28%
Plastiks (PLASTIK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PLASTIK on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PLASTIK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.260756, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PLASTIK on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -15.28% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Plastiks-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 110.03K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PLASTIK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 470.26M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 233.97K.
Tämän päivän aikana Plastiks – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Plastiks – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Plastiks – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Plastiks – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ 0
|+5.83%
|60 päivää
|$ 0
|+13.00%
|90 päivää
|$ 0
|--
Plastiks is a product of Nozama, Nozama was founded back in early 2019 with the objective to become the world’s largest sustainability technology company, and that goal remains more true than ever. Plastiks.io is a marketplace utilizing a smart contract approach to merge two-multibillion-dollar industries: NFTs and Recycling. The Plastiks platform allows recyclers to mint and sell NFTs as recycling guarantees so that recyclers can monetize their recycling data. Producers of single-use plastic can increase traceability of their single-use packaging. The Plastiks platform will not only allow Single-use packaging brands to demonstrate their commitment to the environment through offsetting their waste, but it allows them to comply with the recently imposed EU single use packaging tracking regulation. As for recyclers, it’ll be an additional stream of revenue. Plastiks is a place where artists, recyclers, and single use packaging companies can work as a team to make the world cleaner. Plastik is the native utility token that is used to: Unlock the utility of the platform to mint, list and transact on the plastiks.io platform. All recyclers and artists will need to use plastik to create their NFTs. The producers of plastic or the consumer brands will be incentivized to buy these NFTs with Plastik.
