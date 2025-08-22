Lisätietoja PPAY-rahakkeesta

PPAY-rahakkeen hintatiedot

PPAY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PPAY-rahakkeen tokenomiikka

PPAY-rahakkeen hintaennuste

Plasma Finance-logo

Plasma Finance – hinta (PPAY)

Ei listattu

1PPAY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00013732
$0.00013732$0.00013732
-55.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Plasma Finance (PPAY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:14:50 (UTC+8)

Plasma Finance (PPAY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00012519
$ 0.00012519$ 0.00012519
24 h:n matalin
$ 0.00030951
$ 0.00030951$ 0.00030951
24 h:n korkein

$ 0.00012519
$ 0.00012519$ 0.00012519

$ 0.00030951
$ 0.00030951$ 0.00030951

$ 0.42608
$ 0.42608$ 0.42608

$ 0.00005248
$ 0.00005248$ 0.00005248

-0.31%

-55.47%

-65.01%

-65.01%

Plasma Finance (PPAY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00013732. Viimeisen 24 tunnin aikana PPAY on vaihdellut alimmillaan $ 0.00012519 ja korkeimmillaan $ 0.00030951 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PPAY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.42608, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00005248.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PPAY on muuttunut -0.31% viimeisen tunnin aikana, -55.47% 24 tunnin aikana ja -65.01% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Plasma Finance (PPAY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 130.79K
$ 130.79K$ 130.79K

--
----

$ 137.67K
$ 137.67K$ 137.67K

950.00M
950.00M 950.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Plasma Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 130.79K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PPAY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 950.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 137.67K.

Plasma Finance (PPAY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Plasma Finance – USD -hinta muuttui $ -0.000171075473797917.
Viimeisten 30 päivän aikana Plasma Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000665944.
Viimeisten 60 päivän aikana Plasma Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000481592.
Viimeisten 90 päivän aikana Plasma Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000171075473797917-55.47%
30 päivää$ -0.0000665944-48.49%
60 päivää$ -0.0000481592-35.07%
90 päivää$ 0--

Mikä on Plasma Finance (PPAY)

Plasma.Finance is a cross-chain DeFi aggregator and portfolio management platform.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Plasma Finance (PPAY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Plasma Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Plasma Finance (PPAY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Plasma Finance (PPAY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Plasma Finance-rahakkeelle.

Tarkista Plasma Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

PPAY paikallisiin valuuttoihin

Plasma Finance (PPAY) -rahakkeen tokenomiikka

Plasma Finance (PPAY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PPAY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Plasma Finance (PPAY)”

Paljonko Plasma Finance (PPAY) on arvoltaan tänään?
PPAY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00013732 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PPAY-USD-parin nykyinen hinta?
PPAY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00013732. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Plasma Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PPAY markkina-arvo on $ 130.79K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PPAY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PPAY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 950.00M USD.
Mikä oli PPAY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PPAY saavutti ATH-hinnaksi 0.42608 USD.
Mikä oli PPAY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PPAY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00005248 USD.
Mikä on PPAY-rahakkeen treidausvolyymi?
PPAY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PPAY tänä vuonna korkeammalle?
PPAY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PPAY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.