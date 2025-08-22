Lisätietoja PVU-rahakkeesta

PVU-rahakkeen hintatiedot

PVU-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PVU-rahakkeen tokenomiikka

PVU-rahakkeen hintaennuste

Plant vs Undead-logo

Plant vs Undead – hinta (PVU)

Ei listattu

1PVU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00090748
$0.00090748$0.00090748
-2.00%1D
USD
Reaaliaikainen Plant vs Undead (PVU) -hintakaavio
Plant vs Undead (PVU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 24.73
$ 24.73$ 24.73

$ 0
$ 0$ 0

-0.05%

-2.02%

+4.96%

+4.96%

Plant vs Undead (PVU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PVU on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PVU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 24.73, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PVU on muuttunut -0.05% viimeisen tunnin aikana, -2.02% 24 tunnin aikana ja +4.96% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Plant vs Undead (PVU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 258.63K
$ 258.63K$ 258.63K

--
----

$ 272.25K
$ 272.25K$ 272.25K

285.00M
285.00M 285.00M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

Plant vs Undead-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 258.63K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PVU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 285.00M ja sen kokonaistarjonta on 300000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 272.25K.

Plant vs Undead (PVU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Plant vs Undead – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Plant vs Undead – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Plant vs Undead – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Plant vs Undead – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.02%
30 päivää$ 0+6.60%
60 päivää$ 0+2.05%
90 päivää$ 0--

Mikä on Plant vs Undead (PVU)

Plant vs Undead (PVU) is a multiplayer tower defense game, where your plants are also your real asset. The goal is to combine the phenomenal Plants vs Zombies with new blockchain technology – NFTs.

Plant vs Undead (PVU) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Plant vs Undead-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Plant vs Undead (PVU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Plant vs Undead (PVU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Plant vs Undead-rahakkeelle.

Tarkista Plant vs Undead-rahakkeen hintaennuste nyt!

PVU paikallisiin valuuttoihin

Plant vs Undead (PVU) -rahakkeen tokenomiikka

Plant vs Undead (PVU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PVU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Plant vs Undead (PVU)”

Paljonko Plant vs Undead (PVU) on arvoltaan tänään?
PVU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PVU-USD-parin nykyinen hinta?
PVU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Plant vs Undead-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PVU markkina-arvo on $ 258.63K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PVU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PVU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 285.00M USD.
Mikä oli PVU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PVU saavutti ATH-hinnaksi 24.73 USD.
Mikä oli PVU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PVU-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PVU-rahakkeen treidausvolyymi?
PVU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PVU tänä vuonna korkeammalle?
PVU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PVU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
