Pixi (PIXI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00251215
$ 0.00251215$ 0.00251215

$ 0
$ 0$ 0

-1.05%

-3.09%

-14.60%

-14.60%

Pixi (PIXI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PIXI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PIXI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00251215, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PIXI on muuttunut -1.05% viimeisen tunnin aikana, -3.09% 24 tunnin aikana ja -14.60% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pixi (PIXI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 75.35K
$ 75.35K$ 75.35K

--
----

$ 75.35K
$ 75.35K$ 75.35K

927.66M
927.66M 927.66M

927,662,356.226201
927,662,356.226201 927,662,356.226201

Pixi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 75.35K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PIXI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 927.66M ja sen kokonaistarjonta on 927662356.226201. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 75.35K.

Pixi (PIXI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Pixi – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Pixi – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Pixi – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Pixi – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.09%
30 päivää$ 0-30.84%
60 päivää$ 0-2.19%
90 päivää$ 0--

Mikä on Pixi (PIXI)

Pixi is a pixelated cat on Solana, a customizable character managed by the entire community. It's an IP with its own drawings, animations, and story. We currently have a personalize generator on our website.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Pixi (PIXI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Pixi-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pixi (PIXI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pixi (PIXI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pixi-rahakkeelle.

Tarkista Pixi-rahakkeen hintaennuste nyt!

PIXI paikallisiin valuuttoihin

Pixi (PIXI) -rahakkeen tokenomiikka

Pixi (PIXI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PIXI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pixi (PIXI)”

Paljonko Pixi (PIXI) on arvoltaan tänään?
PIXI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PIXI-USD-parin nykyinen hinta?
PIXI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pixi-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PIXI markkina-arvo on $ 75.35K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PIXI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PIXI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 927.66M USD.
Mikä oli PIXI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PIXI saavutti ATH-hinnaksi 0.00251215 USD.
Mikä oli PIXI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PIXI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PIXI-rahakkeen treidausvolyymi?
PIXI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PIXI tänä vuonna korkeammalle?
PIXI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PIXI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.