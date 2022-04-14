Pivot AI ($PIVOT) -rahakkeen tokenomiikka
Pivot AI ($PIVOT) -rahakkeen tiedot
Maximize Crypto Trading With Ai-Driven Analysis In the fast-paced world of cryptocurrency trading, staying ahead requires precision, speed, and intelligence. Pivot AI revolutionizes the trading experience by combining cutting-edge AI-driven analysis with intuitive tools to empower traders of all skill levels. Whether you're a seasoned professional or just starting out, Pivot AI equips you with the data and insights you need to make smarter, faster decisions.
At the heart of Pivot AI lies its ability to transform complex market data into actionable strategies. Our platform’s intelligent features analyze trends, predict market movements, and optimize your trades in real time. With lightning-fast setup and an intuitive design, Pivot AI ensures that you can seamlessly integrate its tools into your workflow, allowing you to focus on what matters most—maximizing your profits.
Beyond analysis, Pivot AI enhances your trading efficiency by streamlining every aspect of your process. From workflow optimization to real-time alerts, our platform eliminates unnecessary complexity, giving you the edge you need in an ever-changing market. Experience a new era of crypto trading with Pivot AI—where innovation meets opportunity.
Pivot AI ($PIVOT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Pivot AI ($PIVOT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Pivot AI ($PIVOT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Pivot AI ($PIVOT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä $PIVOT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta $PIVOT-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät $PIVOT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu $PIVOT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
$PIVOT-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne $PIVOT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? $PIVOT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.