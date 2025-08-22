Lisätietoja PDF-rahakkeesta

PDF-rahakkeen hintatiedot

PDF-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PDF-rahakkeen tokenomiikka

PDF-rahakkeen hintaennuste

Pissing Dog Farts-logo

Pissing Dog Farts – hinta (PDF)

Ei listattu

1PDF - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+0.80%1D
USD
Reaaliaikainen Pissing Dog Farts (PDF) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:19:53 (UTC+8)

Pissing Dog Farts (PDF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00002795
$ 0.00002795
24 h:n matalin
$ 0.00002946
$ 0.00002946
24 h:n korkein

$ 0.00002795
$ 0.00002795

$ 0.00002946
$ 0.00002946

$ 0.00775448
$ 0.00775448

$ 0.00001293
$ 0.00001293

+4.30%

+1.02%

-3.65%

-3.65%

Pissing Dog Farts (PDF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0000295. Viimeisen 24 tunnin aikana PDF on vaihdellut alimmillaan $ 0.00002795 ja korkeimmillaan $ 0.00002946 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PDF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00775448, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00001293.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PDF on muuttunut +4.30% viimeisen tunnin aikana, +1.02% 24 tunnin aikana ja -3.65% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pissing Dog Farts (PDF) -rahakkeen markkinatiedot

$ 29.06K
$ 29.06K

--
----

$ 29.06K
$ 29.06K

984.89M
984.89M

984,894,341.956162
984,894,341.956162

Pissing Dog Farts-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 29.06K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PDF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 984.89M ja sen kokonaistarjonta on 984894341.956162. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 29.06K.

Pissing Dog Farts (PDF) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Pissing Dog Farts – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Pissing Dog Farts – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000032310.
Viimeisten 60 päivän aikana Pissing Dog Farts – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000043841.
Viimeisten 90 päivän aikana Pissing Dog Farts – USD -hinnan muutos oli $ +0.00000404980931115985.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.02%
30 päivää$ -0.0000032310-10.95%
60 päivää$ +0.0000043841+14.86%
90 päivää$ +0.00000404980931115985+15.91%

Mikä on Pissing Dog Farts (PDF)

Pissing Dog Farts is a one-of-a-kind meme coin inspired by the humorous and memorable image of a pissing dog. The project was launched through PumpFun, ensuring transparency with burned liquidity and a fair, community-focused approach. The mission of the project is to bring together the crypto community through humor, creativity, and interactive entertainment. The official website features: A Game with Rewards and Leaderboard: Players can compete in a fun, engaging game and earn rewards based on their performance, fostering an active and competitive community. Meme Generator: Users can create and share custom memes, promoting creativity and viral engagement within the community. By combining humor with functionality, Pissing Dog Farts aims to stand out in the crowded world of meme coins while building a loyal and engaged user base. The project is designed to be more than just a joke—it's a platform for fun, interaction, and long-term community growth. With its burned liquidity and transparent launch, Pissing Dog Farts prioritizes trust and sustainability, ensuring a solid foundation for its growing ecosystem. Whether you're here for the laughs, the competition, or the rewards, this meme coin offers something unique for everyone.

Pissing Dog Farts (PDF) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Pissing Dog Farts-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pissing Dog Farts (PDF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pissing Dog Farts (PDF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pissing Dog Farts-rahakkeelle.

Tarkista Pissing Dog Farts-rahakkeen hintaennuste nyt!

PDF paikallisiin valuuttoihin

Pissing Dog Farts (PDF) -rahakkeen tokenomiikka

Pissing Dog Farts (PDF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PDF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pissing Dog Farts (PDF)”

Paljonko Pissing Dog Farts (PDF) on arvoltaan tänään?
PDF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0000295 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PDF-USD-parin nykyinen hinta?
PDF -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0000295. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pissing Dog Farts-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PDF markkina-arvo on $ 29.06K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PDF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PDF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 984.89M USD.
Mikä oli PDF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PDF saavutti ATH-hinnaksi 0.00775448 USD.
Mikä oli PDF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PDF-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00001293 USD.
Mikä on PDF-rahakkeen treidausvolyymi?
PDF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PDF tänä vuonna korkeammalle?
PDF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PDF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:19:53 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.