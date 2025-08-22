Lisätietoja PIRATE-rahakkeesta

PIRATE-rahakkeen hintatiedot

PIRATE-rahakkeen valkoinen paperi

PIRATE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PIRATE-rahakkeen tokenomiikka

PIRATE-rahakkeen hintaennuste

Pirate Nation Token-logo

Pirate Nation Token – hinta (PIRATE)

Ei listattu

1PIRATE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03785809
$0.03785809
+3.00%1D
USD
Reaaliaikainen Pirate Nation Token (PIRATE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:06:47 (UTC+8)

Pirate Nation Token (PIRATE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03632252
$ 0.03632252
24 h:n matalin
$ 0.04372933
$ 0.04372933
24 h:n korkein

$ 0.03632252
$ 0.03632252

$ 0.04372933
$ 0.04372933

$ 0.475661
$ 0.475661

$ 0.03072638
$ 0.03072638

-0.65%

+3.09%

-17.85%

-17.85%

Pirate Nation Token (PIRATE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.03785859. Viimeisen 24 tunnin aikana PIRATE on vaihdellut alimmillaan $ 0.03632252 ja korkeimmillaan $ 0.04372933 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PIRATE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.475661, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03072638.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PIRATE on muuttunut -0.65% viimeisen tunnin aikana, +3.09% 24 tunnin aikana ja -17.85% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pirate Nation Token (PIRATE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 8.48M
$ 8.48M

--
--

$ 37.11M
$ 37.11M

223.92M
223.92M

980,212,889.2879889
980,212,889.2879889

Pirate Nation Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.48M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PIRATE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 223.92M ja sen kokonaistarjonta on 980212889.2879889. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 37.11M.

Pirate Nation Token (PIRATE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Pirate Nation Token – USD -hinta muuttui $ +0.00113595.
Viimeisten 30 päivän aikana Pirate Nation Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0058570343.
Viimeisten 60 päivän aikana Pirate Nation Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001680467.
Viimeisten 90 päivän aikana Pirate Nation Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.02374254633716811.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00113595+3.09%
30 päivää$ -0.0058570343-15.47%
60 päivää$ -0.0001680467-0.44%
90 päivää$ -0.02374254633716811-38.54%

Mikä on Pirate Nation Token (PIRATE)

A fully onchain RPG, filled with high seas adventure, treasure, & unexpected surprises

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Pirate Nation Token (PIRATE) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Pirate Nation Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pirate Nation Token (PIRATE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pirate Nation Token (PIRATE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pirate Nation Token-rahakkeelle.

Tarkista Pirate Nation Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

PIRATE paikallisiin valuuttoihin

Pirate Nation Token (PIRATE) -rahakkeen tokenomiikka

Pirate Nation Token (PIRATE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PIRATE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pirate Nation Token (PIRATE)”

Paljonko Pirate Nation Token (PIRATE) on arvoltaan tänään?
PIRATE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03785859 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PIRATE-USD-parin nykyinen hinta?
PIRATE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03785859. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pirate Nation Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PIRATE markkina-arvo on $ 8.48M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PIRATE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PIRATE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 223.92M USD.
Mikä oli PIRATE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PIRATE saavutti ATH-hinnaksi 0.475661 USD.
Mikä oli PIRATE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PIRATE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.03072638 USD.
Mikä on PIRATE-rahakkeen treidausvolyymi?
PIRATE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PIRATE tänä vuonna korkeammalle?
PIRATE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PIRATE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:06:47 (UTC+8)

