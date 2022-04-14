Pinky the Pineapple (PINKY) -rahakkeen tokenomiikka

Pinky the Pineapple (PINKY) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Pinky the Pineapple (PINKY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Pinky the Pineapple (PINKY) -rahakkeen tiedot

Pinky the Pineapple is our meme-based cryptocurrency project built on Solana. It features "Pinky," a quirky pineapple character, as its mascot, and embraces humor and community-driven content as core elements of its brand. We aim to engage a global audience through social media-driven virality and grassroots marketing.

Key Details:

Token Name: Pinky the Pineapple Symbol: PINKY Total Supply: 1000000000 Contract Address: BkvnWerVaa6NYvPAdeX5kBsGhCRjDnUUutAa5KbUvJwJ Blockchain Network: Solana Core Utility: Primarily community-driven, focused on meme culture and online engagement. Community Engagement: Social media campaigns, future NFT collectibles, and interactive events designed to promote a strong, decentralized community.

The Pinky the Pineapple project is designed with light-hearted fun at its center, but it maintains transparency and aims to develop a lasting ecosystem that in the future will reward its supporters through unique token utilities, staking opportunities, and NFT interactions. Despite its meme coin origins, the project plans for sustainable growth through continuous community involvement and partnerships.

Virallinen verkkosivusto:
https://pinkythepineapple.com/

Pinky the Pineapple (PINKY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Pinky the Pineapple (PINKY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 18,71K
$ 18,71K$ 18,71K
Kokonaistarjonta:
$ 999,19M
$ 999,19M$ 999,19M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999,19M
$ 999,19M$ 999,19M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 18,71K
$ 18,71K$ 18,71K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0,00249627
$ 0,00249627$ 0,00249627
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

Pinky the Pineapple (PINKY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Pinky the Pineapple (PINKY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PINKY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PINKY-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PINKY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PINKY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

PINKY-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne PINKY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PINKY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.