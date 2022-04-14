PinEye (PINEYE) -rahakkeen tokenomiikka

PinEye (PINEYE) -rahakkeen tokenomiikka

PinEye (PINEYE) -rahakkeen tiedot

PinEye is a platform with an Ecosystem to empower individuals by helping them discover and unlock their full potential.

PinEye word got derived from Pineal Gland known as third-eye. One of the major Chakra in human bodies. Concept of that, comes from being enrich in both aspects of humans life, Financial & Mindset.

Therefore PinEye aims to create an All-in-One ecosystem combination of Gaming, Social Trading, Academy (Learn To Earn) , Staking, NFT, Web.3 and Charity. To achieve the biggest interactive community in the PinEye School of Life.

https://pineye.io
https://whitepaper.pineye.io/whitepaper

PinEye (PINEYE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu PinEye (PINEYE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 69.00K
$ 69.00K$ 69.00K
Kokonaistarjonta:
$ 925.00M
$ 925.00M$ 925.00M
Kierrossa oleva tarjonta: $ 300.51M
$ 300.51M
$ 300.51M$ 300.51M
FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 212.38K
$ 212.38K
$ 212.38K$ 212.38K
Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0231311
$ 0.0231311
$ 0.0231311$ 0.0231311
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00006868
$ 0.00006868$ 0.00006868
Nykyinen hinta:
$ 0.0002301
$ 0.0002301$ 0.0002301

PinEye (PINEYE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

PinEye (PINEYE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PINEYE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PINEYE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PINEYE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PINEYE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.