Pike Finance-logo

Pike Finance – hinta (P)

Ei listattu

1P - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00113189
$0.00113189
-0.80%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Pike Finance (P) -hintakaavio
Pike Finance (P) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00113188
$ 0.00113188
24 h:n matalin
$ 0.0011458
$ 0.0011458
24 h:n korkein

$ 0.00113188
$ 0.00113188

$ 0.0011458
$ 0.0011458

$ 0.04150518
$ 0.04150518

$ 0.00113188
$ 0.00113188

-0.08%

-0.88%

-4.93%

-4.93%

Pike Finance (P) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00113189. Viimeisen 24 tunnin aikana P on vaihdellut alimmillaan $ 0.00113188 ja korkeimmillaan $ 0.0011458 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. P-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04150518, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00113188.

Lyhyen aikavälin tuloksissa P on muuttunut -0.08% viimeisen tunnin aikana, -0.88% 24 tunnin aikana ja -4.93% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pike Finance (P) -rahakkeen markkinatiedot

$ 260.43K
$ 260.43K

--
--

$ 405.73K
$ 405.73K

230.08M
230.08M

358,450,000.0
358,450,000.0

Pike Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 260.43K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. P-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 230.08M ja sen kokonaistarjonta on 358450000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 405.73K.

Pike Finance (P) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Pike Finance – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Pike Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001491113.
Viimeisten 60 päivän aikana Pike Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004037846.
Viimeisten 90 päivän aikana Pike Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0010266678309736508.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.88%
30 päivää$ -0.0001491113-13.17%
60 päivää$ -0.0004037846-35.67%
90 päivää$ -0.0010266678309736508-47.56%

Mikä on Pike Finance (P)

Pike is a cross-chain lending market with no bridge and wrapped tokens risks. Pike allows users to access native liquidity across any chain. Its modular design improves security and capital efficiency, offering better rates through interest rate arbitrage and full liquidity utilization, boosting market stability. Pike’s new design introduces three core modules: Local Markets (LMs), Universal Vault (UV), and Protocol-Oriented Chain Abstraction (POCA). These modules are highly composable and can operate independently.

Pike Finance (P) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Pike Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pike Finance (P) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pike Finance (P) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pike Finance-rahakkeelle.

Tarkista Pike Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

P paikallisiin valuuttoihin

Pike Finance (P) -rahakkeen tokenomiikka

Pike Finance (P) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää P-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pike Finance (P)”

Paljonko Pike Finance (P) on arvoltaan tänään?
P-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00113189 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on P-USD-parin nykyinen hinta?
P -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00113189. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pike Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen P markkina-arvo on $ 260.43K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on P-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
P-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 230.08M USD.
Mikä oli P-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
P saavutti ATH-hinnaksi 0.04150518 USD.
Mikä oli P-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
P-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00113188 USD.
Mikä on P-rahakkeen treidausvolyymi?
P-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko P tänä vuonna korkeammalle?
P saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso P-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Pike Finance (P) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

