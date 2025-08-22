Lisätietoja PIGGY-rahakkeesta

PIGGY-rahakkeen hintatiedot

PIGGY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PIGGY-rahakkeen tokenomiikka

PIGGY-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Piggy-logo

Piggy – hinta (PIGGY)

Ei listattu

1PIGGY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+2.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Piggy (PIGGY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:56:31 (UTC+8)

Piggy (PIGGY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.94%

+2.26%

-14.60%

-14.60%

Piggy (PIGGY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PIGGY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PIGGY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PIGGY on muuttunut +0.94% viimeisen tunnin aikana, +2.26% 24 tunnin aikana ja -14.60% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Piggy (PIGGY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 529.71K
$ 529.71K$ 529.71K

--
----

$ 529.71K
$ 529.71K$ 529.71K

63.12B
63.12B 63.12B

63,123,637,092.72057
63,123,637,092.72057 63,123,637,092.72057

Piggy-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 529.71K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PIGGY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 63.12B ja sen kokonaistarjonta on 63123637092.72057. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 529.71K.

Piggy (PIGGY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Piggy – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Piggy – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Piggy – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Piggy – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+2.26%
30 päivää$ 0-27.51%
60 päivää$ 0-3.79%
90 päivää$ 0--

Mikä on Piggy (PIGGY)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Piggy (PIGGY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Piggy-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Piggy (PIGGY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Piggy (PIGGY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Piggy-rahakkeelle.

Tarkista Piggy-rahakkeen hintaennuste nyt!

PIGGY paikallisiin valuuttoihin

Piggy (PIGGY) -rahakkeen tokenomiikka

Piggy (PIGGY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PIGGY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Piggy (PIGGY)”

Paljonko Piggy (PIGGY) on arvoltaan tänään?
PIGGY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PIGGY-USD-parin nykyinen hinta?
PIGGY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Piggy-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PIGGY markkina-arvo on $ 529.71K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PIGGY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PIGGY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 63.12B USD.
Mikä oli PIGGY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PIGGY saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli PIGGY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PIGGY-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PIGGY-rahakkeen treidausvolyymi?
PIGGY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PIGGY tänä vuonna korkeammalle?
PIGGY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PIGGY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:56:31 (UTC+8)

Piggy (PIGGY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.