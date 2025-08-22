Lisätietoja GOVAI-rahakkeesta

GOVAI-rahakkeen hintatiedot

GOVAI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GOVAI-rahakkeen tokenomiikka

GOVAI-rahakkeen hintaennuste

Pigeon Tech-logo

Pigeon Tech – hinta (GOVAI)

Ei listattu

1GOVAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00052307
$0.00052307$0.00052307
-2.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Pigeon Tech (GOVAI) -hintakaavio
Pigeon Tech (GOVAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0086572
$ 0.0086572$ 0.0086572

$ 0
$ 0$ 0

+1.08%

-2.47%

-5.81%

-5.81%

Pigeon Tech (GOVAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana GOVAI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GOVAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0086572, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GOVAI on muuttunut +1.08% viimeisen tunnin aikana, -2.47% 24 tunnin aikana ja -5.81% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pigeon Tech (GOVAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 522.99K
$ 522.99K$ 522.99K

--
----

$ 522.99K
$ 522.99K$ 522.99K

999.83M
999.83M 999.83M

999,834,696.509502
999,834,696.509502 999,834,696.509502

Pigeon Tech-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 522.99K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GOVAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.83M ja sen kokonaistarjonta on 999834696.509502. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 522.99K.

Pigeon Tech (GOVAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Pigeon Tech – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Pigeon Tech – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Pigeon Tech – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Pigeon Tech – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.47%
30 päivää$ 0-1.30%
60 päivää$ 0+23.04%
90 päivää$ 0--

Mikä on Pigeon Tech (GOVAI)

Pigeon Tech v6.9 is revolutionizing surveillance with next-gen AI. Imagine birds secretly integrated with advanced tech—turning the ‘birds aren’t real’ meme into a groundbreaking reality. This isn’t just a meme upgrade; it’s the future of surveillance, blending nature and innovation. With this AI-powered shift, industries from security to data collection will face massive disruption. The future is now, and it’s smarter, faster, and hidden in plain sight. Get ready for the tech revolution!

Pigeon Tech (GOVAI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Pigeon Tech-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pigeon Tech (GOVAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pigeon Tech (GOVAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pigeon Tech-rahakkeelle.

Tarkista Pigeon Tech-rahakkeen hintaennuste nyt!

GOVAI paikallisiin valuuttoihin

Pigeon Tech (GOVAI) -rahakkeen tokenomiikka

Pigeon Tech (GOVAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GOVAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pigeon Tech (GOVAI)”

Paljonko Pigeon Tech (GOVAI) on arvoltaan tänään?
GOVAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GOVAI-USD-parin nykyinen hinta?
GOVAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pigeon Tech-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GOVAI markkina-arvo on $ 522.99K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GOVAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GOVAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.83M USD.
Mikä oli GOVAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GOVAI saavutti ATH-hinnaksi 0.0086572 USD.
Mikä oli GOVAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GOVAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on GOVAI-rahakkeen treidausvolyymi?
GOVAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GOVAI tänä vuonna korkeammalle?
GOVAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GOVAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:56:24 (UTC+8)

Pigeon Tech (GOVAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

