Lisätietoja PICA-rahakkeesta

PICA-rahakkeen hintatiedot

PICA-rahakkeen valkoinen paperi

PICA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PICA-rahakkeen tokenomiikka

PICA-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Picasso-logo

Picasso – hinta (PICA)

Ei listattu

1PICA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+0.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Picasso (PICA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:32:38 (UTC+8)

Picasso (PICA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02857193
$ 0.02857193$ 0.02857193

$ 0
$ 0$ 0

+0.25%

+0.10%

+1.31%

+1.31%

Picasso (PICA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PICA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PICA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02857193, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PICA on muuttunut +0.25% viimeisen tunnin aikana, +0.10% 24 tunnin aikana ja +1.31% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Picasso (PICA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 225.46K
$ 225.46K$ 225.46K

--
----

$ 244.31K
$ 244.31K$ 244.31K

9.20B
9.20B 9.20B

9,971,531,475.0
9,971,531,475.0 9,971,531,475.0

Picasso-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 225.46K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PICA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.20B ja sen kokonaistarjonta on 9971531475.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 244.31K.

Picasso (PICA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Picasso – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Picasso – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Picasso – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Picasso – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.10%
30 päivää$ 0-20.06%
60 päivää$ 0+64.23%
90 päivää$ 0--

Mikä on Picasso (PICA)

Picasso is a DeFi infrastructure-focused Layer 1 protocol designed to address the challenges of cross-chain interoperability and security. It achieves this by extending the Inter-Blockchain Communication (IBC) protocol to connect multiple ecosystems, including Solana, Ethereum, Cosmos, and Polkadot. Picasso functions as a cross-ecosystem IBC hub, enabling secure asset transfers and facilitating the cross-pollination of assets, builders, and communities between these networks. The project also introduces a Generalized Restaking Layer, allowing users to enhance the security of various blockchain networks by restaking assets across multiple Proof-of-Stake (PoS) systems.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Picasso-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Picasso (PICA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Picasso (PICA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Picasso-rahakkeelle.

Tarkista Picasso-rahakkeen hintaennuste nyt!

PICA paikallisiin valuuttoihin

Picasso (PICA) -rahakkeen tokenomiikka

Picasso (PICA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PICA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Picasso (PICA)”

Paljonko Picasso (PICA) on arvoltaan tänään?
PICA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PICA-USD-parin nykyinen hinta?
PICA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Picasso-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PICA markkina-arvo on $ 225.46K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PICA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PICA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.20B USD.
Mikä oli PICA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PICA saavutti ATH-hinnaksi 0.02857193 USD.
Mikä oli PICA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PICA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PICA-rahakkeen treidausvolyymi?
PICA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PICA tänä vuonna korkeammalle?
PICA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PICA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:32:38 (UTC+8)

Picasso (PICA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.