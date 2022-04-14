PhoenixDAO (PHNX) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu PhoenixDAO (PHNX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

PhoenixDAO (PHNX) -rahakkeen tiedot

The Phoenix DAO foundation is launching a new token (PHNX) that is forked from an existing open-source community driven project, Hydro Blockchain (formally known as Project Hydro). Phoenix DAO solves the centralized issues at the core of the original Hydro project with a community built DAO, a healthier token distribution plan with built-in smart contracts, added use cases, and an updated token supply. The PHNX ecosystem includes the following protocols; Authentication, Identity, Payments, Storage, Tokenization which will be the backbone of the ecosystem fuelling the dApp Store and an Events Marketplace

Virallinen verkkosivusto:
https://phoenixdao.io/
Valkoinen paperi:
https://github.com/PhoenixDAO/PhoenixDAO-docs/blob/master/PhoenixDAO_White_Paper_V1.1.pdf

PhoenixDAO (PHNX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu PhoenixDAO (PHNX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 21.05K
Kokonaistarjonta:
$ 110.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 51.90M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 44.61K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.318999
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00040551
PhoenixDAO (PHNX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

PhoenixDAO (PHNX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PHNX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PHNX-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PHNX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PHNX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

PHNX-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne PHNX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PHNX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.