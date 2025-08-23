Phoenix Blockchain – hinta (PHX)
-0.00%
+0.02%
-0.04%
-0.04%
Phoenix Blockchain (PHX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00899921. Viimeisen 24 tunnin aikana PHX on vaihdellut alimmillaan $ 0.00899707 ja korkeimmillaan $ 0.0089999 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PHX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.45, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00145453.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PHX on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.02% 24 tunnin aikana ja -0.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Phoenix Blockchain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 68.98K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PHX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.67M ja sen kokonaistarjonta on 7665038.002764521. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 68.98K.
Tämän päivän aikana Phoenix Blockchain – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Phoenix Blockchain – USD -hinnan muutos oli $ -0.0011907934.
Viimeisten 60 päivän aikana Phoenix Blockchain – USD -hinnan muutos oli $ +0.0343852425.
Viimeisten 90 päivän aikana Phoenix Blockchain – USD -hinnan muutos oli $ +0.0071542735043844224.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+0.02%
|30 päivää
|$ -0.0011907934
|-13.23%
|60 päivää
|$ +0.0343852425
|+382.09%
|90 päivää
|$ +0.0071542735043844224
|+387.78%
Phoenix Blockchain (PHX), launched in November 2021, stands as a pioneering force in the cryptocurrency utility space, backed by a robust team of over 50 collaborators and a vibrant volunteer community. Designed as an all-encompassing blockchain solution, PHX addresses the need for a platform that is both inclusive and efficient. Its defining feature is the extremely low transaction fees, which significantly lower the barrier to entry and foster an environment where innovation and creativity can thrive. This approach positions PHX as an accessible and appealing option for a wide range of users, setting it apart in the competitive blockchain ecosystem. The PHX ecosystem is set to expand with the launch of key platforms that promise to enrich user experience and drive widespread adoption. FireSea, an NFT marketplace, will offer creators and artists a dynamic space to trade and display digital assets. Meanwhile, FireSwap, a decentralized exchange and token marketplace, aims to redefine token trading with its user-friendly and secure environment. Additionally, FireSwag, a merchandise store, will further engage the community and strengthen the PHX brand presence. These strategic developments underscore PHX's commitment to creating a comprehensive, low cost, and user-focused blockchain environment.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Phoenix Blockchain (PHX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Phoenix Blockchain (PHX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Phoenix Blockchain-rahakkeelle.
Tarkista Phoenix Blockchain-rahakkeen hintaennuste nyt!
Phoenix Blockchain (PHX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PHX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-22 14:14:00
|Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
|08-22 05:17:00
|Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.