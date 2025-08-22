Lisätietoja RAPTOR-rahakkeesta

RAPTOR-rahakkeen hintatiedot

RAPTOR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

RAPTOR-rahakkeen tokenomiikka

RAPTOR-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Philosoraptor-logo

Philosoraptor – hinta (RAPTOR)

Ei listattu

1RAPTOR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+3.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Philosoraptor (RAPTOR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:36:19 (UTC+8)

Philosoraptor (RAPTOR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.37%

+3.60%

-13.00%

-13.00%

Philosoraptor (RAPTOR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana RAPTOR on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RAPTOR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RAPTOR on muuttunut +0.37% viimeisen tunnin aikana, +3.60% 24 tunnin aikana ja -13.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Philosoraptor (RAPTOR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 61.92K
$ 61.92K$ 61.92K

--
----

$ 61.92K
$ 61.92K$ 61.92K

998.20M
998.20M 998.20M

998,204,560.723217
998,204,560.723217 998,204,560.723217

Philosoraptor-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 61.92K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RAPTOR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.20M ja sen kokonaistarjonta on 998204560.723217. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 61.92K.

Philosoraptor (RAPTOR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Philosoraptor – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Philosoraptor – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Philosoraptor – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Philosoraptor – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+3.60%
30 päivää$ 0+44.78%
60 päivää$ 0+72.35%
90 päivää$ 0--

Mikä on Philosoraptor (RAPTOR)

The blockchain's answer to the universe's big questions, wrapped in a meme. Every transaction is a philosophical debate, and every holder staked in thought. Like the Philosoraptor meme, $RAPTOR is timeless. It's not about the next big pump; it's about questioning why we even care about pumps in the first place. Join the cult where your wallet isn't just growing; it's evolving into the mind of a dinosaur philosopher.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Philosoraptor (RAPTOR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Philosoraptor-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Philosoraptor (RAPTOR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Philosoraptor (RAPTOR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Philosoraptor-rahakkeelle.

Tarkista Philosoraptor-rahakkeen hintaennuste nyt!

RAPTOR paikallisiin valuuttoihin

Philosoraptor (RAPTOR) -rahakkeen tokenomiikka

Philosoraptor (RAPTOR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RAPTOR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Philosoraptor (RAPTOR)”

Paljonko Philosoraptor (RAPTOR) on arvoltaan tänään?
RAPTOR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RAPTOR-USD-parin nykyinen hinta?
RAPTOR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Philosoraptor-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RAPTOR markkina-arvo on $ 61.92K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RAPTOR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RAPTOR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.20M USD.
Mikä oli RAPTOR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RAPTOR saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli RAPTOR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RAPTOR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on RAPTOR-rahakkeen treidausvolyymi?
RAPTOR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko RAPTOR tänä vuonna korkeammalle?
RAPTOR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RAPTOR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:36:19 (UTC+8)

Philosoraptor (RAPTOR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.