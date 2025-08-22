Lisätietoja PSOL-rahakkeesta

PSOL-rahakkeen hintatiedot

PSOL-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PSOL-rahakkeen tokenomiikka

PSOL-rahakkeen hintaennuste

Phantom Staked SOL-logo

Phantom Staked SOL – hinta (PSOL)

1PSOL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$186.32
$186.32
-3.50%1D
USD
Reaaliaikainen Phantom Staked SOL (PSOL) -hintakaavio
Phantom Staked SOL (PSOL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 184.12
$ 184.12
24 h:n matalin
$ 193.14
$ 193.14
24 h:n korkein

$ 184.12
$ 184.12

$ 193.14
$ 193.14

$ 214.84
$ 214.84

$ 128.71
$ 128.71

-0.21%

-3.47%

-6.83%

-6.83%

Phantom Staked SOL (PSOL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $186.44. Viimeisen 24 tunnin aikana PSOL on vaihdellut alimmillaan $ 184.12 ja korkeimmillaan $ 193.14 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PSOL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 214.84, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 128.71.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PSOL on muuttunut -0.21% viimeisen tunnin aikana, -3.47% 24 tunnin aikana ja -6.83% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Phantom Staked SOL (PSOL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 91.35M
$ 91.35M

--
----

$ 91.35M
$ 91.35M

490.04K
490.04K

490,041.608115524
490,041.608115524

Phantom Staked SOL-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 91.35M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PSOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 490.04K ja sen kokonaistarjonta on 490041.608115524. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 91.35M.

Phantom Staked SOL (PSOL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Phantom Staked SOL – USD -hinta muuttui $ -6.7055979623186.
Viimeisten 30 päivän aikana Phantom Staked SOL – USD -hinnan muutos oli $ -18.1028206120.
Viimeisten 60 päivän aikana Phantom Staked SOL – USD -hinnan muutos oli $ +71.6745275000.
Viimeisten 90 päivän aikana Phantom Staked SOL – USD -hinnan muutos oli $ +10.04014505990674.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -6.7055979623186-3.47%
30 päivää$ -18.1028206120-9.70%
60 päivää$ +71.6745275000+38.44%
90 päivää$ +10.04014505990674+5.69%

Mikä on Phantom Staked SOL (PSOL)

Phantom Liquid Staking Token. Liquid Staking with Phantom Staked Solana - deposit SOL into the Phantom stake pool to get PSOL, which grows with your stake. Redeem your PSOL later for your initial amount + accrued rewards or use it in DeFi. Liquid Staking with Phantom Staked Solana provides higher average rewards versus native Solana staking by sharing in MEV tips and priority fees earned, and leverages the Solana stake pool program, which has been audited 9 times.

Phantom Staked SOL (PSOL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Phantom Staked SOL-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Phantom Staked SOL (PSOL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Phantom Staked SOL (PSOL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Phantom Staked SOL-rahakkeelle.

Tarkista Phantom Staked SOL-rahakkeen hintaennuste nyt!

PSOL paikallisiin valuuttoihin

Phantom Staked SOL (PSOL) -rahakkeen tokenomiikka

Phantom Staked SOL (PSOL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PSOL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Phantom Staked SOL (PSOL)”

Paljonko Phantom Staked SOL (PSOL) on arvoltaan tänään?
PSOL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 186.44 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PSOL-USD-parin nykyinen hinta?
PSOL -USD-parin nykyinen hinta on $ 186.44. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Phantom Staked SOL-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PSOL markkina-arvo on $ 91.35M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PSOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PSOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 490.04K USD.
Mikä oli PSOL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PSOL saavutti ATH-hinnaksi 214.84 USD.
Mikä oli PSOL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PSOL-rahakkeen ATL-hinta oli 128.71 USD.
Mikä on PSOL-rahakkeen treidausvolyymi?
PSOL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PSOL tänä vuonna korkeammalle?
PSOL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PSOL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Phantom Staked SOL (PSOL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

