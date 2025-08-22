Lisätietoja PETUNIA-rahakkeesta

PETUNIA-rahakkeen hintatiedot

PETUNIA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PETUNIA-rahakkeen tokenomiikka

PETUNIA-rahakkeen hintaennuste

Petunia-logo

Petunia – hinta (PETUNIA)

Ei listattu

1PETUNIA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00012202
$0.00012202$0.00012202
-2.00%1D
USD
Reaaliaikainen Petunia (PETUNIA) -hintakaavio
Petunia (PETUNIA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
Petunia (PETUNIA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PETUNIA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PETUNIA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00651603, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PETUNIA on muuttunut +1.04% viimeisen tunnin aikana, -2.10% 24 tunnin aikana ja -25.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Petunia (PETUNIA) -rahakkeen markkinatiedot

Petunia-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 122.01K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PETUNIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.87M ja sen kokonaistarjonta on 999874417.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 122.01K.

Petunia (PETUNIA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Petunia – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Petunia – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Petunia – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Petunia – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.10%
30 päivää$ 0-67.94%
60 päivää$ 0-43.20%
90 päivää$ 0--

Mikä on Petunia (PETUNIA)

Petunia is a fan-based memecoin celebrating Petunia the Pig on TikTok. Petunia is a Pig that has recently gotten viral on the TikTok platform, having been rescued by its owner from being abandoned by the previous breeder Momma June. This token was created as part of the Bonk ecosystem within the Solana Blockchain to celebrate Petunia’s life alongside the community, having garnered support from the original owners of Petunia, we continue to build more presence on X and giving back to Petunia and her family. It is purely meant to be a memecoin in support of Petunia.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Petunia (PETUNIA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Petunia-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Petunia (PETUNIA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Petunia (PETUNIA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Petunia-rahakkeelle.

Tarkista Petunia-rahakkeen hintaennuste nyt!

PETUNIA paikallisiin valuuttoihin

Petunia (PETUNIA) -rahakkeen tokenomiikka

Petunia (PETUNIA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PETUNIA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Petunia (PETUNIA)”

Paljonko Petunia (PETUNIA) on arvoltaan tänään?
PETUNIA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PETUNIA-USD-parin nykyinen hinta?
PETUNIA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Petunia-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PETUNIA markkina-arvo on $ 122.01K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PETUNIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PETUNIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.87M USD.
Mikä oli PETUNIA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PETUNIA saavutti ATH-hinnaksi 0.00651603 USD.
Mikä oli PETUNIA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PETUNIA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PETUNIA-rahakkeen treidausvolyymi?
PETUNIA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PETUNIA tänä vuonna korkeammalle?
PETUNIA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PETUNIA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.