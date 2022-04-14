PettAI (AIP) -rahakkeen tokenomiikka

PettAI (AIP) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu PettAI (AIP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
PettAI (AIP) -rahakkeen tiedot

PettAI is an AI-driven game merging advanced gameplay with intricate economics, featuring adaptive AI agents—including an AGI pet, PettBro —that evolve unique personalities based on user interactions. Utilizing prop-tech and integrating 5 LLMs, it offers Image Generation, Crypto Research and Pricing, Smart Chatbot Notifications and soon, an AI Agent Factory for creating custom AI agents. Powered by $AIP rewards on the Base L2 blockchain, its AI-driven Central Bank manages on-chain rewards via a Real-Time Inflation Module responsive to live pricing data, ensuring a dynamic economy. With accessories, web apps, chatbots, mini-games, and challenges, PettAI sets a new technical standard for AI-integrated economy.

https://pett.ai/
https://docs.pett.ai/

PettAI (AIP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu PettAI (AIP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M
Kokonaistarjonta:
$ 411.70M
$ 411.70M$ 411.70M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 280.07M
$ 280.07M$ 280.07M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 2.09M
$ 2.09M$ 2.09M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.04323201
$ 0.04323201$ 0.04323201
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00131947
$ 0.00131947$ 0.00131947
Nykyinen hinta:
$ 0.00507555
$ 0.00507555$ 0.00507555

PettAI (AIP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

PettAI (AIP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä AIP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AIP-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät AIP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AIP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

