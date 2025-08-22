PettAI – hinta (AIP)
+1.32%
-1.74%
-29.98%
-29.98%
PettAI (AIP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00453906. Viimeisen 24 tunnin aikana AIP on vaihdellut alimmillaan $ 0.00432894 ja korkeimmillaan $ 0.00462357 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AIP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04323201, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00131947.
Lyhyen aikavälin tuloksissa AIP on muuttunut +1.32% viimeisen tunnin aikana, -1.74% 24 tunnin aikana ja -29.98% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
PettAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.16M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AIP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 254.75M ja sen kokonaistarjonta on 411648036.9621289. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.87M.
Tämän päivän aikana PettAI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana PettAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003495166.
Viimeisten 60 päivän aikana PettAI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0021752401.
Viimeisten 90 päivän aikana PettAI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0006675345731752055.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-1.74%
|30 päivää
|$ -0.0003495166
|-7.70%
|60 päivää
|$ +0.0021752401
|+47.92%
|90 päivää
|$ +0.0006675345731752055
|+17.24%
PettAI is an AI-driven game merging advanced gameplay with intricate economics, featuring adaptive AI agents—including an AGI pet, PettBro —that evolve unique personalities based on user interactions. Utilizing prop-tech and integrating 5 LLMs, it offers Image Generation, Crypto Research and Pricing, Smart Chatbot Notifications and soon, an AI Agent Factory for creating custom AI agents. Powered by $AIP rewards on the Base L2 blockchain, its AI-driven Central Bank manages on-chain rewards via a Real-Time Inflation Module responsive to live pricing data, ensuring a dynamic economy. With accessories, web apps, chatbots, mini-games, and challenges, PettAI sets a new technical standard for AI-integrated economy.
PettAI (AIP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AIP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
