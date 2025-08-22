Lisätietoja PTS-rahakkeesta

PTS-rahakkeen hintatiedot

PTS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PTS-rahakkeen tokenomiikka

PTS-rahakkeen hintaennuste

Petals-logo

Petals – hinta (PTS)

Ei listattu

1PTS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+10.70%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Petals (PTS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:35:40 (UTC+8)

Petals (PTS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00409823
$ 0.00409823$ 0.00409823

$ 0
$ 0$ 0

+4.64%

+10.83%

+4.11%

+4.11%

Petals (PTS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PTS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PTS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00409823, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PTS on muuttunut +4.64% viimeisen tunnin aikana, +10.83% 24 tunnin aikana ja +4.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Petals (PTS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 56.98K
$ 56.98K$ 56.98K

--
----

$ 403.39K
$ 403.39K$ 403.39K

14.12B
14.12B 14.12B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Petals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 56.98K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PTS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.12B ja sen kokonaistarjonta on 100000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 403.39K.

Petals (PTS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Petals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Petals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Petals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Petals – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+10.83%
30 päivää$ 0+17.34%
60 päivää$ 0+40.06%
90 päivää$ 0--

Mikä on Petals (PTS)

Petals is a Web3.0 short video creation and social platform built entirely on blockchain technology, which facilitates value transfer and fair distribution for all users of the protocol. Its innate incentive mechanism is the biggest supporter of the coming Web3.0 era. Through the redistribution of value, content consumers, content producers, backend service providers or advertisers - are all able to create value and generate their own wealth. Everybody benefits.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Petals (PTS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Petals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Petals (PTS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Petals (PTS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Petals-rahakkeelle.

Tarkista Petals-rahakkeen hintaennuste nyt!

PTS paikallisiin valuuttoihin

Petals (PTS) -rahakkeen tokenomiikka

Petals (PTS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PTS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Petals (PTS)”

Paljonko Petals (PTS) on arvoltaan tänään?
PTS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PTS-USD-parin nykyinen hinta?
PTS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Petals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PTS markkina-arvo on $ 56.98K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PTS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PTS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.12B USD.
Mikä oli PTS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PTS saavutti ATH-hinnaksi 0.00409823 USD.
Mikä oli PTS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PTS-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PTS-rahakkeen treidausvolyymi?
PTS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PTS tänä vuonna korkeammalle?
PTS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PTS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:35:40 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.