Lisätietoja PESTO-rahakkeesta

PESTO-rahakkeen hintatiedot

PESTO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PESTO-rahakkeen tokenomiikka

PESTO-rahakkeen hintaennuste

Pesto the Baby King Penguin-logo

Pesto the Baby King Penguin – hinta (PESTO)

Ei listattu

1PESTO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00036098
$0.00036098$0.00036098
-6.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Pesto the Baby King Penguin (PESTO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:55:47 (UTC+8)

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02946025
$ 0.02946025$ 0.02946025

$ 0
$ 0$ 0

-6.94%

-4.90%

-10.11%

-10.11%

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PESTO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PESTO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02946025, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PESTO on muuttunut -6.94% viimeisen tunnin aikana, -4.90% 24 tunnin aikana ja -10.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 351.93K
$ 351.93K$ 351.93K

--
----

$ 351.93K
$ 351.93K$ 351.93K

999.85M
999.85M 999.85M

999,848,198.536598
999,848,198.536598 999,848,198.536598

Pesto the Baby King Penguin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 351.93K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PESTO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.85M ja sen kokonaistarjonta on 999848198.536598. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 351.93K.

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Pesto the Baby King Penguin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Pesto the Baby King Penguin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Pesto the Baby King Penguin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Pesto the Baby King Penguin – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-4.90%
30 päivää$ 0-48.75%
60 päivää$ 0-43.10%
90 päivää$ 0--

Mikä on Pesto the Baby King Penguin (PESTO)

Pesto is a unique cryptocurrency inspired by the adorable baby king penguin recently born in Melbourne. As a community-driven project, Pesto aims to celebrate and highlight the cuteness and charm of this little penguin. Our mission is to bring people together around this symbol of joy, while fostering a fun and positive environment within the crypto space. With Pesto, we combine the innovation of blockchain with the irresistible appeal of one of nature's cutest creatures. Join us as we build a community where cuteness and technology collide!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Pesto the Baby King Penguin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pesto the Baby King Penguin (PESTO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pesto the Baby King Penguin (PESTO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pesto the Baby King Penguin-rahakkeelle.

Tarkista Pesto the Baby King Penguin-rahakkeen hintaennuste nyt!

PESTO paikallisiin valuuttoihin

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) -rahakkeen tokenomiikka

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PESTO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pesto the Baby King Penguin (PESTO)”

Paljonko Pesto the Baby King Penguin (PESTO) on arvoltaan tänään?
PESTO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PESTO-USD-parin nykyinen hinta?
PESTO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pesto the Baby King Penguin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PESTO markkina-arvo on $ 351.93K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PESTO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PESTO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.85M USD.
Mikä oli PESTO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PESTO saavutti ATH-hinnaksi 0.02946025 USD.
Mikä oli PESTO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PESTO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PESTO-rahakkeen treidausvolyymi?
PESTO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PESTO tänä vuonna korkeammalle?
PESTO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PESTO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.