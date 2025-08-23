Peruvian National Football Team Fan Token – hinta (FPFT)
Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00170975. Viimeisen 24 tunnin aikana FPFT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00170835 ja korkeimmillaan $ 0.00172313 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FPFT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.210672, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa FPFT on muuttunut -0.07% viimeisen tunnin aikana, -0.16% 24 tunnin aikana ja +25.54% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Peruvian National Football Team Fan Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 39.17K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FPFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 22.91M ja sen kokonaistarjonta on 97907299.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 167.40K.
Tämän päivän aikana Peruvian National Football Team Fan Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Peruvian National Football Team Fan Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002876144.
Viimeisten 60 päivän aikana Peruvian National Football Team Fan Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0029545475.
Viimeisten 90 päivän aikana Peruvian National Football Team Fan Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000103401418955622.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.16%
|30 päivää
|$ +0.0002876144
|+16.82%
|60 päivää
|$ +0.0029545475
|+172.81%
|90 päivää
|$ +0.0000103401418955622
|+0.61%
The Peruvian National Football Team Fan Token is a BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. Token allows fans of Peru National Football Team to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences. FPFT, Peru National Football Team Bitci Technology Fan Token can be used in the following functions. Survey and Events FPFT Token holders can participate in Paid and Free Surveys or Events on the Bitci Fan Token Platform. Loyalty Subscription FPFT Token holders will be able to use Peruvian National Football Team Tokens to receive fan rewards, digital collectibles, loyalty points and more. E-Commerce FPFT Token can be included in the Peruvian Football Federation's potential future e-commerce ecosystem, used as payment for shopping payments, products, tickets, memberships and more using BitciPay or FanApp. Advantages FPFT Token holders can interact with the Peru National Football Team on the Bitci Fan Token Platform, including signed products, to meet and greet one of the Players or Legends, one-on-one phone calls, entrance to the locker room, watching matches in VIP or similar areas, signed official products, limited edition collectibles etc. can take advantage of the benefits. Games and Quests FPFT Token holders will have access to multiple missions and gamification features on the Bitci Fan Token Platform.
