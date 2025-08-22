Lisätietoja ASK-rahakkeesta

Permission Coin-logo

Permission Coin – hinta (ASK)

Ei listattu

1ASK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00015004
$0.00015004$0.00015004
-0.70%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Permission Coin (ASK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:19:05 (UTC+8)

Permission Coin (ASK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00845153
$ 0.00845153$ 0.00845153

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

-0.70%

-1.43%

-1.43%

Permission Coin (ASK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ASK on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ASK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00845153, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ASK on muuttunut +0.03% viimeisen tunnin aikana, -0.70% 24 tunnin aikana ja -1.43% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Permission Coin (ASK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.29M
$ 3.29M$ 3.29M

--
----

$ 15.00M
$ 15.00M$ 15.00M

21.90B
21.90B 21.90B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Permission Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.29M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ASK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.90B ja sen kokonaistarjonta on 100000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.00M.

Permission Coin (ASK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Permission Coin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Permission Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Permission Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Permission Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.70%
30 päivää$ 0+5.33%
60 päivää$ 0+17.64%
90 päivää$ 0--

Mikä on Permission Coin (ASK)

“ASK” is the currency for permission. Its primary use case is to power a global digital ad system built on permissioned data and opt-in engagement. The project aims to offer an antidote to some of the most significant problems of Web 2.0 - surveillance capitalism, data exploitation and interruptive marketing - by enabling users to securely grant permission and monetize their data across the web, while providing an enterprise solution for marketers seeking better return on their ad spend. Global privacy regulations, ad blockers, and dramatic changes in ad tech are forcing a new advertising model based on consent. By enabling marketers to build opt-in audiences and ask permission for engagement, and by ensuring users are rewarded for the data they volunteer to share, Permission sees ASK as foundational to helping tech platforms and marketers compete in Web 3.0. Currently, users earn ASK by securely sharing their data and opting in to receive relevant ads and content. The experience is delivered primarily through declared data-sharing activities and engaging with video ads on Permission.io. Advertisers can also deploy ASK as an incentive mechanism on their own digital channels, driving loyalty and personalized ad campaigns. Additionally, the ability to earn and spend ASK via merchants on the Shopify platform is in the pipeline, with other major eCommerce platforms to follow. The project’s other goals include deeper development of its proprietary technology, “Data Algebra,” for which it has been awarded 9 patents. The breakthrough technology can liquify data currently stored in silos and applications, making it possible for individuals to aggregate and monetize their full data set and for companies to gain permissioned visibility over the most comprehensive data sets possible.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Permission Coin (ASK) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Permission Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Permission Coin (ASK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Permission Coin (ASK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Permission Coin-rahakkeelle.

Tarkista Permission Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

ASK paikallisiin valuuttoihin

Permission Coin (ASK) -rahakkeen tokenomiikka

Permission Coin (ASK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ASK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Permission Coin (ASK)”

Paljonko Permission Coin (ASK) on arvoltaan tänään?
ASK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ASK-USD-parin nykyinen hinta?
ASK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Permission Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ASK markkina-arvo on $ 3.29M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ASK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ASK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.90B USD.
Mikä oli ASK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ASK saavutti ATH-hinnaksi 0.00845153 USD.
Mikä oli ASK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ASK-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ASK-rahakkeen treidausvolyymi?
ASK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ASK tänä vuonna korkeammalle?
ASK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ASK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
