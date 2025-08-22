Lisätietoja PEPPER-rahakkeesta

PEPPER-rahakkeen hintatiedot

PEPPER-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PEPPER-rahakkeen tokenomiikka

PEPPER-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

PEPPER-logo

PEPPER – hinta (PEPPER)

Ei listattu

1PEPPER - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+2.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen PEPPER (PEPPER) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:06:03 (UTC+8)

PEPPER (PEPPER) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.04%

+3.06%

+7.46%

+7.46%

PEPPER (PEPPER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PEPPER on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PEPPER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PEPPER on muuttunut -1.04% viimeisen tunnin aikana, +3.06% 24 tunnin aikana ja +7.46% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

PEPPER (PEPPER) -rahakkeen markkinatiedot

$ 19.72M
$ 19.72M$ 19.72M

--
----

$ 19.72M
$ 19.72M$ 19.72M

8,768.38T
8,768.38T 8,768.38T

8.768378626752517e+15
8.768378626752517e+15 8.768378626752517e+15

PEPPER-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 19.72M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PEPPER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8,768.38T ja sen kokonaistarjonta on 8.768378626752517e+15. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 19.72M.

PEPPER (PEPPER) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana PEPPER – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana PEPPER – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana PEPPER – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana PEPPER – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+3.06%
30 päivää$ 0+20.83%
60 päivää$ 0+61.04%
90 päivää$ 0--

Mikä on PEPPER (PEPPER)

The $PEPPER token is designed to reward the Chiliz community and $CHZ token holders, bringing an extra dash of excitement and engagement to the Chiliz ecosystem. As a Community token, $PEPPER aims to add a bit of spice to the blockchain space while fostering community spirit. Key Features: Fair Launch: No pre-minting or ICO. Everyone starts with an equal opportunity. Community Driven: Built by the #PepperPeople, for the #PepperPeople. Spicy Tokenomics: A large supply and exciting distribution mechanics through airdrops and farming.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

PEPPER (PEPPER) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

PEPPER-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon PEPPER (PEPPER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PEPPER (PEPPER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PEPPER-rahakkeelle.

Tarkista PEPPER-rahakkeen hintaennuste nyt!

PEPPER paikallisiin valuuttoihin

PEPPER (PEPPER) -rahakkeen tokenomiikka

PEPPER (PEPPER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PEPPER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”PEPPER (PEPPER)”

Paljonko PEPPER (PEPPER) on arvoltaan tänään?
PEPPER-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PEPPER-USD-parin nykyinen hinta?
PEPPER -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on PEPPER-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PEPPER markkina-arvo on $ 19.72M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PEPPER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PEPPER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8,768.38T USD.
Mikä oli PEPPER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PEPPER saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli PEPPER-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PEPPER-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PEPPER-rahakkeen treidausvolyymi?
PEPPER-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PEPPER tänä vuonna korkeammalle?
PEPPER saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PEPPER-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:06:03 (UTC+8)

PEPPER (PEPPER) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.