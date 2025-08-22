Lisätietoja PPDEX-rahakkeesta

PPDEX-rahakkeen hintatiedot

PPDEX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PPDEX-rahakkeen tokenomiikka

PPDEX-rahakkeen hintaennuste

Pepedex-logo

Pepedex – hinta (PPDEX)

Ei listattu

1PPDEX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.067834
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Pepedex (PPDEX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:18:40 (UTC+8)

Pepedex (PPDEX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 32.47
$ 0.03146996
--

--

-2.56%

-2.56%

Pepedex (PPDEX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.067834. Viimeisen 24 tunnin aikana PPDEX on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PPDEX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 32.47, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03146996.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PPDEX on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -2.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pepedex (PPDEX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 37.13K
--
$ 41.81K
547.38K
616,323.4761015301
Pepedex-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 37.13K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PPDEX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 547.38K ja sen kokonaistarjonta on 616323.4761015301. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 41.81K.

Pepedex (PPDEX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Pepedex – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Pepedex – USD -hinnan muutos oli $ +0.0015535953.
Viimeisten 60 päivän aikana Pepedex – USD -hinnan muutos oli $ +0.0212122955.
Viimeisten 90 päivän aikana Pepedex – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +0.0015535953+2.29%
60 päivää$ +0.0212122955+31.27%
90 päivää$ 0--

Mikä on Pepedex (PPDEX)

PPDEX is the center of Pepemon Economy, being the token PPBLZ holders can farm to mint NFTs

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Pepedex (PPDEX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Pepedex-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pepedex (PPDEX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pepedex (PPDEX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pepedex-rahakkeelle.

Tarkista Pepedex-rahakkeen hintaennuste nyt!

PPDEX paikallisiin valuuttoihin

Pepedex (PPDEX) -rahakkeen tokenomiikka

Pepedex (PPDEX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PPDEX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pepedex (PPDEX)”

Paljonko Pepedex (PPDEX) on arvoltaan tänään?
PPDEX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.067834 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PPDEX-USD-parin nykyinen hinta?
PPDEX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.067834. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pepedex-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PPDEX markkina-arvo on $ 37.13K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PPDEX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PPDEX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 547.38K USD.
Mikä oli PPDEX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PPDEX saavutti ATH-hinnaksi 32.47 USD.
Mikä oli PPDEX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PPDEX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.03146996 USD.
Mikä on PPDEX-rahakkeen treidausvolyymi?
PPDEX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PPDEX tänä vuonna korkeammalle?
PPDEX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PPDEX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
