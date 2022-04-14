pepeAI (PEPEAI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu pepeAI (PEPEAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

pepeAI (PEPEAI) -rahakkeen tiedot

First AI-driven meme coin based of the classic pepe the frog. Powered by vvaifudotfun a AI AGENT that handle and manage AI CHARACTER

What pepeAI agent can do

The current use case for AI is static chat bots. A simple input & output. PEPEAI making HIS own decisions . Learning & iterating as time goes on.

Autonomous, revenue generating agent PEPEAI with a wide range of capabilities ,the next step in shaping the new dawn of the internet filled with truly sovereign entities

Virallinen verkkosivusto:
https://pepeai.org

pepeAI (PEPEAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu pepeAI (PEPEAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 142.08K
$ 142.08K
Kokonaistarjonta:
$ 999.84M
$ 999.84M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.84M
$ 999.84M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 142.08K
$ 142.08K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00351458
$ 0.00351458
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00014202
$ 0.00014202

pepeAI (PEPEAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

pepeAI (PEPEAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PEPEAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PEPEAI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PEPEAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PEPEAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

PEPEAI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne PEPEAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PEPEAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

