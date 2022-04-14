Pepe Undead (PEPEZ) -rahakkeen tokenomiikka
Pepe Undead (PEPEZ) -rahakkeen tiedot
One dark night, a cunning digital virus managed to infiltrate PepeCoin's system. Little by little, the virus began to corrupt the code of the cryptocurrency, transforming it into something never seen before, Pepe Undead.
🦠 As the virus spread, transactions with PepeCoin failed and gave errors. Prices fluctuated wildly and the tokens acted as if they were possessed.
🐸 Quickly, Pepe Undead, the first memecoin that infected its rival Pepe to end his leadership, caught the attention of the community and gained great popularity. It will not stop infecting Pepe until it overcomes him, then it will go after the dogs.
🌕 You can't kill someone who is already dead, join #PepeUndead in his infection.
Pepe Undead (PEPEZ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Pepe Undead (PEPEZ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Pepe Undead (PEPEZ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Pepe Undead (PEPEZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä PEPEZ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PEPEZ-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät PEPEZ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PEPEZ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.