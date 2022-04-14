Pepe the King Prawn (PRAWN) -rahakkeen tokenomiikka

Pepe the King Prawn (PRAWN) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Pepe the King Prawn (PRAWN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Pepe the King Prawn (PRAWN) -rahakkeen tiedot

PRAWN is a viral TikTok meme that originated from Pepe the King Prawn. Its charm lies in its relatability, leading to countless variations of PRAWN memes that resonate with users. Despite being just two days old, PRAWN has already achieved notable milestones, including listings on exchanges like LBANK and Moonshot. The project is driven by a passionate team of community members and developers who actively manage social media platforms, fostering engagement and growth for this exciting memecoin.

Virallinen verkkosivusto:
https://x.com/PepeKing_Prawn

Pepe the King Prawn (PRAWN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Pepe the King Prawn (PRAWN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 147.46K
$ 147.46K$ 147.46K
Kokonaistarjonta:
$ 999.97M
$ 999.97M$ 999.97M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.97M
$ 999.97M$ 999.97M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 147.46K
$ 147.46K$ 147.46K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.024724
$ 0.024724$ 0.024724
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00014746
$ 0.00014746$ 0.00014746

Pepe the King Prawn (PRAWN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Pepe the King Prawn (PRAWN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PRAWN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PRAWN-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PRAWN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PRAWN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

PRAWN-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne PRAWN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PRAWN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.