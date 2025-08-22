Lisätietoja PFIRE-rahakkeesta

PFIRE-rahakkeen hintatiedot

PFIRE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PFIRE-rahakkeen tokenomiikka

PFIRE-rahakkeen hintaennuste

Pepe On Fire-logo

Pepe On Fire – hinta (PFIRE)

Ei listattu

1PFIRE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-4.00%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Pepe On Fire (PFIRE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:34:51 (UTC+8)

Pepe On Fire (PFIRE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.23%

-4.07%

+0.71%

+0.71%

Pepe On Fire (PFIRE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PFIRE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PFIRE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PFIRE on muuttunut -1.23% viimeisen tunnin aikana, -4.07% 24 tunnin aikana ja +0.71% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pepe On Fire (PFIRE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 112.53K
$ 112.53K$ 112.53K

--
----

$ 112.53K
$ 112.53K$ 112.53K

7.40T
7.40T 7.40T

7,398,470,584,374.0
7,398,470,584,374.0 7,398,470,584,374.0

Pepe On Fire-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 112.53K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PFIRE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.40T ja sen kokonaistarjonta on 7398470584374.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 112.53K.

Pepe On Fire (PFIRE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Pepe On Fire – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Pepe On Fire – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Pepe On Fire – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Pepe On Fire – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-4.07%
30 päivää$ 0-16.46%
60 päivää$ 0+48.28%
90 päivää$ 0--

Mikä on Pepe On Fire (PFIRE)

Meme token with a small tax. 3% of the tax is burned and the other 2% is used for Marketing and development

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Pepe On Fire (PFIRE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Pepe On Fire-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pepe On Fire (PFIRE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pepe On Fire (PFIRE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pepe On Fire-rahakkeelle.

Tarkista Pepe On Fire-rahakkeen hintaennuste nyt!

PFIRE paikallisiin valuuttoihin

Pepe On Fire (PFIRE) -rahakkeen tokenomiikka

Pepe On Fire (PFIRE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PFIRE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pepe On Fire (PFIRE)”

Paljonko Pepe On Fire (PFIRE) on arvoltaan tänään?
PFIRE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PFIRE-USD-parin nykyinen hinta?
PFIRE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pepe On Fire-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PFIRE markkina-arvo on $ 112.53K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PFIRE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PFIRE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.40T USD.
Mikä oli PFIRE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PFIRE saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli PFIRE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PFIRE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PFIRE-rahakkeen treidausvolyymi?
PFIRE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PFIRE tänä vuonna korkeammalle?
PFIRE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PFIRE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.