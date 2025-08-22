Lisätietoja $PEPE-rahakkeesta

$PEPE-rahakkeen hintatiedot

$PEPE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

$PEPE-rahakkeen tokenomiikka

$PEPE-rahakkeen hintaennuste

Pepe KRC20-logo

Pepe KRC20 – hinta ($PEPE)

Ei listattu

1$PEPE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Pepe KRC20 ($PEPE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:55:22 (UTC+8)

Pepe KRC20 ($PEPE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+27.39%

+27.39%

Pepe KRC20 ($PEPE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana $PEPE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. $PEPE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa $PEPE on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +27.39% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pepe KRC20 ($PEPE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

--
----

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

28.70B
28.70B 28.70B

28,700,000,000.0
28,700,000,000.0 28,700,000,000.0

Pepe KRC20-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.27M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. $PEPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 28.70B ja sen kokonaistarjonta on 28700000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.27M.

Pepe KRC20 ($PEPE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Pepe KRC20 – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Pepe KRC20 – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Pepe KRC20 – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Pepe KRC20 – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0+146.66%
60 päivää$ 0+117.25%
90 päivää$ 0--

Mikä on Pepe KRC20 ($PEPE)

Pepe KRC20 brings the iconic Pepe the Frog meme into the blockchain world, now available as a KRC-20 token on the Kaspa ecosystem. Pepe KRC20 celebrates Pepe’s deep roots in internet culture, particularly as a symbol of meme-driven innovation. As part of the rapidly growing Kaspa blockchain, the token benefits from the network's fast, scalable, and secure transaction infrastructure, powered by Kaspa’s innovative GhostDAG protocol​.

Pepe KRC20 ($PEPE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Pepe KRC20-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pepe KRC20 ($PEPE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pepe KRC20 ($PEPE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pepe KRC20-rahakkeelle.

Tarkista Pepe KRC20-rahakkeen hintaennuste nyt!

$PEPE paikallisiin valuuttoihin

Pepe KRC20 ($PEPE) -rahakkeen tokenomiikka

Pepe KRC20 ($PEPE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää $PEPE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pepe KRC20 ($PEPE)”

Paljonko Pepe KRC20 ($PEPE) on arvoltaan tänään?
$PEPE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on $PEPE-USD-parin nykyinen hinta?
$PEPE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pepe KRC20-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen $PEPE markkina-arvo on $ 1.27M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on $PEPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
$PEPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 28.70B USD.
Mikä oli $PEPE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
$PEPE saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli $PEPE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
$PEPE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on $PEPE-rahakkeen treidausvolyymi?
$PEPE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko $PEPE tänä vuonna korkeammalle?
$PEPE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso $PEPE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
